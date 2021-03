Pascal Braeckman (59) laat in zijn portemonnee kijken: "Als ik door ziekte niet meer kan werken, zie ik me nog dakloos eindigen”

Zoveel verdien ik In een kasteelhoe­ve wonen en toch niets moeten afbetalen: dit is hoe dit jonge koppel het aanpakte

8 maart Onze redacteur Inge Stiers vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen. Als psycholoog en ingenieur verdienden Loes en Michiel samen al snel 4.500 euro, maar die luxe gaven ze op om, zoals ze het zelf noemen, dichter bij hun gevoel te gaan leven. Vandaag hebben ze geen eigen woning meer, maar wonen ze op Kasteelhoeve Wange, waar ze aandelen in hebben gekocht. “Als we nu 2.000 euro per maand overhouden, hebben we meer dan voldoende.”