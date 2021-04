Papa Kristof (40) en dochter Zita (12) hebben allebei autisme: “Ik voel me soms machteloos, maar autisme heeft ook mooie kanten”

In het nieuw samengestelde gezin van Kristof en Liesbeth zijn ‘time-outs’ hét middel om de rust te bewaren of te laten weerkeren. Papa Kristof heeft autisme, dochter Zita ook én ADHD erbovenop. “We kijken vooruit: later willen we met een grote familie aan een lange tafel kunnen zitten en samen keuvelen.” Expert Peter Vermeulen, oprichter van Autism in Context, legt uit hoe je met de emoties van een kind met autisme kan omgaan.