OVERZICHT. In deze vakantielanden draag je nog een mondmasker

Bij Brussels Airlines moet je vanaf 3 mei geen mondmasker meer dragen aan boord. “Het vliegtuig was altijd al een plek met heel laag besmettingsgevaar dankzij de geavanceerde luchtfiltersystemen. Nu het mondmasker wegvalt, zetten we weer een stap richting het ‘normale’ reizen na de pandemie”, klinkt het bij de maatschappij.

Bij TUI Belgium is het mondmasker niet langer verplicht, maar wel aangeraden. “De enige bestemmingen waar we het wel nog verplichten zijn Frankrijk en Spanje”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. “Op die bestemmingen geldt de mondmaskerplicht nog steeds. Op die manier willen wij discussies vermijden en voor de reiziger een zo duidelijk mogelijke situatie scheppen.”

Het is dus telkens de luchtvaartmaatschappij zelf die beslist of je aan boord een mondmasker moet dragen. Je checkt dus best de website van je maatschappij, voordat je vertrekt. Aangekomen op je vakantiebestemming, zijn het de nationale regels, die bepalen of een mondmasker verplicht is. Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste regelgeving. Opgelet, deze kunnen verschillen in bepaalde regio’s.