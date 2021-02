Overweeg je een switch naar de zorgsector? Deze profielen zijn het meest gegeerd

Verpleegkundige

“Het is een feit dat de vraag naar verpleegkundigen enorm is”, weet Klaartje Theunis, directeur personeel & organisatie bij Zorgnet-Icuro. “Zeker aan geriatrische verpleegkundigen is er een grote nood, om de beste ouderenzorg te kunnen bieden. Ook psychiatrische verpleegkundigen zijn moeilijk te vinden.”

Wie zich graag wou omscholen tot verpleegkundige moest tot voor kort zelf zijn opleiding bekostigen, behalve als je werkloos was en in aanmerking kwam voor een VDAB-traject. “Om de studie toegankelijker te maken start binnenkort het nieuwe project ‘Kies voor de zorg’. Als je hiervoor geselecteerd wordt kan je de opleiding volgen met een werknemerscontract, waardoor de stap financieel minder groot wordt.”

Zorgkundige

Niet alleen verpleegkundigen kunnen kiezen uit een overvloed aan vacatures. Hetzelfde geldt voor zorgkundigen. “Zoals de titel het al verklapt neem je als zorgkundige alle zorgende taken voor je rekening. Je wast de patiënten of bewoners in een woonzorgcentrum, je helpt hen bij het eten. Al hou je uiteraard ook hun gezondheidstoestand in de gaten, en mag je enkele verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige.” Om als zorgkundige te mogen werken heb je een zorgdiploma van het technisch- of beroepsonderwijs nodig, of kan je een opleiding tot zorgkundige volgen als volwassene (1 tot 1,5 jaar).