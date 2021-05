"Overgewicht en job hebben invloed op mate waarin je al dan niet heupproblemen krijgt": Lieven Maesschalck toont de beste oefeningen om ze in topvorm te houden

"De spieren rondom je knie moet je ook trainen": topkine­sist Lieven Maesschal­ck toont de beste oefeningen tegen kniepijn

3 mei Het is een van onze meest belaste en dus ook meest kwetsbare gewrichten: onze knieën krijgen het hard te verduren. Zeker wie veel loopt of een andere impactsport doet, ziet het risico op knieproblemen stijgen. “Het beste wat je kan doen, is de spieren rondom je knieën zoveel mogelijk trainen”, tipt kinesist Lieven Maesschalck. Hij legt uit hoe je dat het best aanpakt.