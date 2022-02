“Overal jeuk”: Wat zijn waterpokken en is het gevaarlijk? Onze wetenschapsexpert geeft uitleg

“Waterpokken of windpokken – ook bekend al varicella – is een erg besmettelijke virale infectie, die voornamelijk in de winter of vroege lente voorkomt”, zegt Martijn Peters. “Het één van de meest besmettelijke virussen ter wereld. Je blijft dus best thuis als je met het varicella-zostervirus besmet bent. Anders zal je bijna iedereen die bij jou in de buurt komt besmetten via kleine druppeltjes in de lucht of door het vocht in de blaasjes.”