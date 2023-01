Over het algemeen koop je je wandelschoenen groter dan je gewone schoenen: 5 tips om jouw perfecte paar te vinden

HLN ShopNood aan meer zonlicht en beweging? Om een winterdip te vermijden, is het aangeraden voldoende buiten te komen. Dat doe je best in alle comfort: met wandelschoenen, die je voeten droog en warm houden, én je in staat stellen om nat gras, modder, sneeuw en ijs te overwinnen. HLN Shop helpt je op weg om het ultieme paar wandelboots uit te pikken aan de hand van 5 simpele vragen.

Vraag 1: welk type terrein?

Een eerste belangrijke vraag die je je moet stellen: wáár ga je wandelen? Dit is namelijk erg bepalend voor het type schoen dat je nodig hebt. Plan je enkel de buurt te verkennen en goede, vlakke paden te bewandelen? Dan heb je genoeg aan een lichte wandelschoen met soepele zool (klasse A).

Waag je je op oneffen terrein of aan meerdaagse wandeltochten? Kies dan voor een model met een stevige zool en een profiel dat extra grip geeft, zodat je niet uitglijdt (klasse B en C). Maar besef dat hoe steviger de schoen is, hoe zwaarder hij ook zal zijn. Om in het naburige park te gaan wandelen ben je dan ook beter af met een comfortabele, lichte schoen dan met een stel geschikt voor pittige bergtochten (klasse D).



Vraag 2: hoog of laag?

Je dient ook stil te staan bij de vraag of je hoge of lage wandelschoenen verkiest. Lage zijn minder warm aan je voeten en ook minder zwaar, wat ze ideaal maakt voor kortere (drogere) wandelingen.

Zodra je je op uitdagender terrein begeeft, zijn hoge schoenen aangewezen. Die bieden een betere stevigheid en optimale bescherming aan je enkels. Er bestaat ook een tussenformaat, de ‘mids’. Die ondersteunen je enkels niet, maar verhinderen wel dat er zand of steentjes in je schoenen sukkelen.

Vraag 3: water of lucht?

Dan heb je nog de keuze uit wandelschoenen die al dan niet waterdicht zijn. Ook hier moet je je in de eerste plaats afvragen waarvoor je de schoenen gaat gebruiken. Wil je er in de sneeuw mee wandelen, door hoog gras of in de regen, dan zijn waterdichte wandelschoenen een must.

Is dit echter niet het geval? Soms kies je dan beter voor een paar dat niet waterdicht is. Die zijn immers vaak luchtiger en hebben een betere ventilatie. Ook hoef je er minder diep voor in de buidel te tasten.

Vraag 4: stof of leer?

Denk verder na over welk materiaal je verlangt voor je stappers. Het waterdichte gore-tex garandeert droge voeten, maar scoort dus minder goed op vlak van ventilatie. In een schoen uit kunststof zullen je voeten koeler blijven en dus minder snel gaan zweten, want die ademen beter.

Een goede ventilatie zorgt er ook voor dat je minder last krijgt van blaren of irritaties. Stevige stapschoenen zijn dan weer vaak vervaardigd uit leer of een combinatie van kunststof en leer voor een optimale ondersteuning.

Vraag 5: de juiste maat?

Heb je alle knopen doorgehakt? Dan is het kwestie om de juiste maat te vinden. Over het algemeen koop je je wandelschoenen een maat groter dan je gewone schoenen. Met losse veters moet je nog een vinger achter je hiel in de schoen kunnen steken. Het is erg belangrijk dat je schoenen niet knellen en dat ze gegoten zitten mét je wandelsokken aan.

Wanneer je een helling afdaalt, mag je teen niet tegen de voorkant duwen. Test je geprefereerde paar best ‘s middags, want dan zijn je voeten wat dikker, net als tijdens het wandelen. En loop ze thuis in alvorens je er een eerste lange wandeling mee plant.

