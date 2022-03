Oude schuren stonden model voor deze moderne nieuwbouw

Het ontwerp van het bureau Birdseye uit 2020 is gebaseerd op de oude schuren die je hier en daar tussen de uitgestrekte weilanden in Amerika ziet staan. Het zijn langgerekte gebouwen met een lattenstructuur die grotendeels gesloten is om het zonlicht tegen te houden, maar ook enkele openingen heeft voor een natuurlijke ventilatie.

In dit huis weren de latten niet alleen de zon, maar ook de blikken van nieuwsgierige buurtbewoners. En ze zorgen voor beschutting op het terras. Maar het belangrijkste is misschien wel hun architecturale waarde, want ze maken van deze villa een unieke woning.

Het patroon van de latten keert terug in het interieur, in de vorm van kamerschermen, borstweringen of in de bekleding van kasten. Ook het bijgebouw tussen het zwembad en het tennisveld is ermee bekleed. Het hout is trouwens allemaal gerecupereerd barnwood dat door jaren blootstelling aan de natuurelementen een mooie patine heeft. Door de lage en stabiele luchtvochtigheid in de regio hoeft het niet behandeld te worden en rot het niet.