Oude hoeve in het West-Vlaamse Heuvelland maakt plaats voor een fermette met een moderne twist

Een charmante hoeve in de buurt van de Kemmelberg, Rodeberg en Scherpenberg behoorde al generaties lang tot de familie van architect Jan Baes. Als kind logeerde hij hier af en toe met zijn ouders. Tien jaar geleden werden hij en zijn vrouw Petra zelf fiere eigenaar. Eerst dacht hij eraan om het naoorlogse pand grondig te renoveren. Maar toen bleek dat de fermette in te slechte staat was, besloten ze voor een hernieuwbouw te gaan.

Volledig scherm De grote ramen omkaderen het agrarisch landschap. © AE-Architecten - Jonah Samyn

Fermette volgens strenge voorschriften

Het was de eerste keer dat Petra en Jan een nieuwe gezinswoning voor zichzelf ontwierpen. Licht, ruimte en een maximale verbinding met de omgeving stonden voor hen centraal. Dat stedenbouw een hele reeks maatregelen had opgesteld, werkte het ontwerpproces aanvankelijk tegen, maar na een tijdje zagen ze het als een uitdaging om – bij wijze van weerwoord – àlle voorschriften op te volgen en er toch een bijzonder project van te maken. We sommen ze even op: een fermette met rode bakstenen, rode dakpannen, een verticaal accent in het metselwerk en kleine ramen.

Volledig scherm Aan de zijkant van de woning is een patio met buitenhaard. Petra en Jan gebruiken dit overdekte terrasje voornamelijk tijdens de tussenseizoenen. © AE-Architecten - Luc Roymans

Ontdubbelde voorgevel

Van ver ziet de woning van Jan en Petra er misschien uit als een doodnormale fermette, maar hoe dichter je komt, hoe meer architecturale hoogstandjes in het oog springen. Zo is er een strakke dakkapel en een dubbele voorgevel. Aan de zijkant van de woning is een patio met een buitenhaard. Hier genieten Jan en Petra van het zicht op hun oude buxus. Ze gebruiken dit overdekte terrasje voornamelijk tijdens de tussenseizoenen om er – beschut tegen regen en wind – te eten of gewoon te ontspannen.

Volledig scherm De fermette staat tussen de bergen van het West-Vlaamse Heuvelland. © AE-Architecten - Luc Roymans

Open en toch geborgen

Zoals de meeste woningen in Heuvelland, staat ook deze op een hellend vlak: tussen de voor- en achterkant bedraagt het hoogteverschil 40 centimeter. Binnen losten Jan en Petra dat op door met diverse niveaus te werken, die verdelen de woning in verschillende zones. Door zo weinig mogelijk binnenmuren te plaatsen, creëerden Jan en Petra een open gevoel. Aan de buitenkant van de woning zetten Jan en Petra de hoogteverschillen nog extra in de verf door de gevels onderaan van een horizontale strook met bredere voegen te voorzien.

Volledig scherm Het interieur is een vrolijke combinatie van verschillende houtsoorten. Door de meer donkere houtsoorten wit te beitsen, ontstond er een coherent geheel. © AE-Architecten - Luc Roymans

Coherent geheel

De materialen die het interieur bepalen zijn massief hout, multiplex en beton. De dampkap en de kap van de open haard zijn unieke stukken; ze zijn gesculpteerd uit op elkaar gestapelde platen multiplex. Die organische vormen brengen leven in het interieur. Ook speciaal zijn de granulaten in de betonnen vloer; Jan en Petra kozen voor gepolijst beton waarbij de toplaag wordt afgeslepen zodat de aanwezige keitjes zich laten zien. Lees hier meer over een gepolierde betonvloer.

Volledig scherm De open haard bestaat uit op elkaar gestapelde platen multiplex. © AE-Architecten - Luc Roymans

Kooktafel

In de keuken staat geen gewoon keukeneiland, maar eerder een ‘kooktafel’ met een dun werkblad en een toplaag van geparelstraald inox, waar cirkels uit gelaserd zijn voor de kookplaten en de snijplank. De spoelbak is eraan gelast. Jan en Petra wilden een tafelmodel omdat een kookeiland het zicht vanuit de zithoek zou belemmeren. In het werkblad zijn nog lades voor bestek en servies voorzien. Potten, pannen en toestellen bergen ze op in de ingemaakte kasten van multiplex eik.

Volledig scherm In de keuken staat geen gewoon keukeneiland. Het is eerder een ‘kooktafel’ met een dun werkblad en een toplaag geparelstraald inox waar cirkels uit gelaserd zijn voor de kookplaten en snijplank. © AE-Architecten - Luc Roymans

Hollandse witjes

De badkamer situeert zich op de benedenverdieping, maar wel enkele treden hoger dan de andere ruimtes. De meeste wanden in de badkamer zijn bezet met Hollandse ‘witjes’. Het badkamermeubel is van multiplex berk met daarop een wastafel in terrazzo. De betonnen vloer helt af, dus was er geen douchebak nodig. Het douchegordijn is in doorschijnend textiel, waardoor je zelfs tijdens het wassen nog een glimp van het rustgevende landschap kan opvangen. Bekijk hier meer materialen waarmee je je badkamer- of douchewand kan bekleden.

Volledig scherm Opvallende groene tegels zetten het plafond in de verf. De rest van de badkamer is betegeld met Hollandse witjes. © AE-Architecten - Luc Roymans

