Opslag vragen: 5 tips om er een succes van te maken

SalarisWerk je je dagelijks uit de naad voor je werkgever en zou je je carrière graag verder uitbouwen in hetzelfde bedrijf? Dan verdien jij misschien wel een loonsverhoging, al dan niet in combinatie met een hogere functie. Maar het idee om op je baas af te stappen met de vraag naar meer geld doet je knieën misschien al wat knikken. Jobat.be helpt je op weg.

De mate van succes in een professionele carrière kent verschillende factoren. Er is je maatschappelijke bijdrage, de mensen die je leert kennen, de hoeveelheid werk die je verzet, maar zeker ook hoe vaak je voor een promotie gaat én hoeveel je al verdient. Meen je aanspraak te maken op een hogere looncheque? Raap je moed en deze vijf kernwoorden bijeen als je naar de onderhandeltafel wil stappen.

Tip 1: Timing

Wacht een geschikt moment af om bij je baas aan te kloppen. Heb je net een uitzonderlijke prestatie geleverd, een extra opleiding behaald of je werkgever op een positieve manier verder geholpen? Dan heb je een sterke case. Denk verder niet alleen aan je eigen kassa, maar duik ook even in de jaarcijfers van het bedrijf. Gaat de organisatie er momenteel op vooruit? Dan is er meer kans op een loonsverhoging.

Tip 2: Vergelijking

Misschien zijn er wel naaste collega’s die open willen zijn over hun loon. Met die informatie sta je sterker in een onderhandeling met je baas. Zoek ook uit wat andere werknemers in een gelijkaardige functie verdienen. Jouw loon vergelijken met dat van anderen kan heel eenvoudig met het Salariskompas.

Tip 3: Voorbereiding

Jij bent misschien overtuigd dat je die opslag dubbel en dik verdient, maar als je baas een andere mening toegedaan is, zal je niet ver springen. Bereid je gesprek al eens voor door je baas te vragen welke professionele kwaliteiten hij of zij in jou apprecieert. Positief antwoord? Dan is de stap naar opslag gemakkelijker gezet. Een goede werkrelatie met je leidinggevende is dus belangrijk, maar vergeet ook je collega’s niet. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in de perceptie bij je baas.

Tip 4: Realisme

Zie je de eurotekentjes voor je ogen dansen? Overdrijf niet met je vraag naar meer loon. Een werkgever kan er aanstoot aan nemen en het komt ook wat ondoordacht en misschien zelfs onprofessioneel over. Wil je graag 200 euro meer verdienen? Vraag dan beter een eerste keer 100 euro en spreek met je werkgever enkele bijkomende prestaties af om later nog eens 100 euro opslag te krijgen.

Tip 5: Vriendelijkheid

Draait de onderhandeling op niets uit? Probeer toch om altijd vriendelijk en beleefd te blijven. Anders gooi je een prima relatie met je werkgever misschien zomaar overboord. Vraag je baas wat er nodig is om wel in aanmerking te komen voor opslag of promotie. Noteer alles zorgvuldig en vraag om een vervolggesprek in te plannen om die evolutie op te volgen.

Opgelet: om promotie of opslag vragen is natuurlijk niet in élke job aan de orde. Bepaalde sectoren werken met vaste barema’s, zoals het onderwijs, de zorg- en de cultuursector. Ook arbeiders of lagere bediendenfuncties zijn vaak gebonden aan vaste tarieven.

