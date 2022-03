OPROEP. Ontdek wat je huis waard is en vraag bij onze woonexpert gratis schatting aan

“Dit huis is sowieso binnen de 14 dagen verkocht”: het huis van Bea (60) en Philippe (62) is volgens de makelaar perfect instap­klaar

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Yves Goeminne van Nest-Immo een vrijstaand huis in Dilbeek. Hoewel er één belangrijk minpunt is – dat eigenlijk niets met de woning zelf te maken heeft – maakt de makelaar zich sterk dat een verkoop na twee weken makkelijk beklonken kan zijn. “De voorbije dertig jaar hebben de eigenaars ervoor gezorgd dat alles tiptop in orde bleef door flink te investeren in het huis.”

