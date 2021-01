Op zoek naar een nieuwe laptop? Dit zijn onze aanraders

MacBook Air M1

Acer Swift 5

De Swift 5 van het Taiwanese Acer is een evergreen onder de laptops. Ook de recentste uitvoering stelt niet teleur qua vlotte hardware, laag gewicht (iets meer dan 1kg) en prima accuduur. In browsertests trekt de batterij het bijvoorbeeld 14 uur. Ook het scherm is uitstekend, met goede helderheid en contrast, en het zit in een stevige behuizing, die ondanks het feit dat ze van metaal is toch heel licht aanvoelt. Er zijn een aantal zaken die ontbreken, zoals een kaartlezer, maar voor 1.000 euro krijg je toch veel kwaliteit op je bureau. Bekijk hier de Acer Swift 5 .

Asus ZenBook Flip S

Laat ons bij dit nieuwe Asus ZenBook-model met de grootste uitschieter beginnen: het is een 13-inch mét een 4k-scherm. Dat geeft dus een superscherp beeld, daarbij nog geholpen door het feit dat het een oledscherm is (hoge maximale helderheid en bijbehorend hoog contrast). Dat is extra van tel bij deze laptop, omdat het een zogenaamde ‘convertible’ is: overdag werk je erop, ‘s avonds kan je gamen of naar series kijken. Er zit ook een handige styluspen bij voor wie graag tekent of notities maakt. Perfect is deze laptop niet; de batterij zingt het iets minder lang dan gemiddeld uit. Maar als je de kwaliteit van je beeld ontzettend belangrijk vindt, is dit wel een aanrader. Bekijk hier de Asus ZenBook Flip S.