Op zoek naar een leuke familie-uitstap tijdens de paasvakantie? Deze activiteiten wil je niet missen

Springen, dansen, klimmen, ...

Om de paasvakantie en het begin van de lente feestelijk in te zetten, begeef je je met je kroost naar Kids Spring Wonderland in Gare Maritime. In het hart van Tour & Taxis werd voor de gelegenheid een grote grasmat uitgerold, vanwaar een kleurrijk lentefestival opbloeit, barstensvol activiteiten die je bengels niet willen missen.

Zo is er een deathride, zweefmolen, klimmuur en speleobox, maar ook de Sprekende Sprookjesboom, een trampolinepark en voor nóg meer springpret maar liefst 800m² aan springkastelen.

Zet je verder schrap voor een meet-and-greet met de paashaas en optredens van kinderhelden als Maya de Bij, Bumba en Mega Mindy.



Volledig scherm Van 6 tot 10 april halen kinderen hun hart op in Kids Spring Wonderland. © HLN Shop

Oude volksspelen en jonge dieren

Je kids na een leuke uitstap weer mee naar huis krijgen? Dat doe je met het vooruitzicht op nog een fijne gezinsactiviteit. Deze paasvakantie is zo ook het uitgelezen moment voor een bezoek aan Bokrijk, waar je naar goede traditie geniet van de paasdagen.

In dit Openluchtmuseum flits je terug in de tijd en maak je kennis met oude paasgebruiken. In en rond de Speelschuur waag je je aan traditionele paasspelen zoals ‘eieren rollen’ en mastklimmen, terwijl je in het Paasatelier als een pro leert vilten.

Je ziet onder meer de imker, molenaar en smid aan het werk, streelt de pasgeboren lammetjes bij de herder en bewondert het andere pluizige nieuwe leven op de museumboerderij. Op paaszondag en -maandag beleef je een paasfeest zoals dat er 100 jaar uitzag, compleet met eieren rapen/beschilderen en live muziek.



Volledig scherm De paasdagen zijn een uitstekend moment voor een bezoek aan Bokrijk in Genk. © Getty Images

Zoeken maar...

Pasen is natuurlijk niet compleet zonder spannende zoektocht, en daarvoor ben je onder meer aan het goede adres in het Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) van Ename. Het speurwerk richt zich in de eerste plaats op lekkere paaseitjes en de vele museumschatten die de erfgoedsite rijk is. Maar dat is niet alles: een extra portie speurplezier krijg je hier nog de hele paasvakantie bovenop in de Archeolabo Escaperoom. De hele familie moet er de krachten bundelen om te ontsnappen uit het labo van Professor Van De Walle. Klik hier voor meer informatie.

Een onverzadigbare avonturier/waterkonijn in huis? In het zwembad van Poperinge behoort op 10 april ook ‘Paaseiduiken’ tot de opties. Op alle andere openingsdagen is het één en al zwemmen (met een vleugje wellness) wat de klok slaat.

Volledig scherm © Getty Images

Natuurwonder

Je veilig stellen voor aprilse grillen? In de Grotten van Han geniet je goed beschermd tegen weer en wind van een adembenemend geologisch spektakel. Deze natuurpracht nog onderstreept door een wonderlijk samenspel van kleur en muziek tijdens de - door Michelin met drie sterren bekroonde - lichtshow ‘Origin’. Na je tocht doorheen het verbluffende ondergrondse labyrint, trek je verder op ontdekking in het omringende Wildpark.

Met zijn 250 hectare beschermde natuur is dit het grootste dierenpark van het land, te midden van het groen. Je springt op een safari-car of trekt te voet op avontuur om de indrukwekkende bewoners van het park, zoals de bruine beer, lynx, wolf en bizon, van dichtbij te ontmoeten.



Volledig scherm Grotten van Han. © HLN Shop

