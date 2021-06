Op welke televisie volg jij het EK? Dit zijn onze aanraders

Mede door de coronapandemie komt de stroom van nieuwe televisiemodellen dit jaar wat langzamer op gang dan we gewend zijn. De meeste fabrikanten kiezen ervoor om hun televisies uit 2020 langer op de markt te houden. Die zijn sinds hun introductie vorig jaar bovendien al flink in prijs gezakt, waardoor de prijs-kwaliteitverhouding een stuk gunstiger is dan die van de allernieuwste tv’s.

In deze test bespreken we zes oled- en lcd-QLed-televisies uit het hogere segment die vorig jaar werden geïntroduceerd, maar nog altijd verkrijgbaar zijn én inmiddels fors goedkoper zijn geworden. Ze zijn op dit moment terug te vinden voor prijzen vanaf 1.000 tot 1.450 euro.

De twee beste:

Vijf van de zes geteste televisies zijn oled-modellen, de zesde is een lcd-QLed. Als we naar de meetresultaten van de eerste vijf kijken, kunnen we constateren dat de onderlinge verschillen erg klein zijn, met prestaties van ‘zeer goed’ tot ‘uitstekend’.

Toch zijn er twee aanraders die net iets beter presteren dan de concurrentie.

Aanrader: Hisense O8B ( vanaf 999 euro)

Het Chinese Hisense is sinds een aantal jaar aan een opmars bezig in Europa. Naast huishoudelijke apparatuur produceert het bedrijf consumentenelektronica, waaronder televisies.

Het toestel beschikt over bijna alle features die je van een oledtelevisie mag verwachten. Zo is het toestel geschikt voor hdr-weergave in de formaten HDR10, HDR10+, HLG en Dolby Vision. Ook is de tv voorzien van de apps van de belangrijkste internationale video on demand-aanbieders.

Hoewel de O8B een relatief goedkope oledtelevisie is, doet de afwerking naar ons idee nauwelijks of niet onder voor die van andere betaalbare toestellen. Rondom het scherm zit een smalle zwarte omlijsting met daaromheen een subtiel randje van metaal. De voorkant van de voet is afgewerkt met plastic dat doet denken aan geborsteld metaal.

In de O8B is tot slot een prima speakersysteem geïnstalleerd. Uiteraard hoef je geen dreunende bassen te verwachten uit een platte televisie, maar de laagweergave valt zeker niet tegen en is zelfs beter dan bij sommige flink duurdere televisies. Bekijk de Hisense O8B hier en kijk waar je hem het goedkoopst kan kopen.

Aanrader: LG Oled CX (vanaf 1.099 euro)

De oledtelevisies in de C-serie van LG behoren sinds 2016 tot de populairste modellen. Geen wonder, want binnen deze serie biedt LG zijn beste beeldprocessor aan in combinatie met een doorgaans fraai design en goede prijs. Met de CX-modellen bood LG vorig jaar bovendien een primeur: in deze serie werd de eerste 48 inch-variant (122 cm) opgenomen.

De nog goedkopere B-series zijn hier meestal minder goed verkrijgbaar en moeten het stellen met een minder krachtige processor, terwijl de duurdere modellen uit de (voormalige) E-, G- en W-series vooral een chiquer voorkomen hebben maar technisch weinig of geen verbetering brengen. Bekijk de verschillende uitvoeringen van de LG Oled CX hier.

Panasonic Oled HZW984 (vanaf 1345 euro)

De HZW986 is Panasonics instap-oled-tv kwam uit in 2020. De tv heeft dezelfde HCX Pro-beeldprocessor als de duurdere modellen, maar mist het extra heldere oledpaneel van de HZW2004.

Waar we de lagere prijs ook in terugzien, is het design. De HZW984 oogt naar onze mening nogal basic, met een relatief brede rand onder het scherm. De tv staat op een centrale ronde voet die draaibaar is, zodat je de tv makkelijk kunt verstellen.

Op één punt vinden we de HZX984 wat tegenvallen: het geluid van de naar beneden gerichte luidsprekers kan ons niet overtuigen. De basweergave is net zoals bij alle andere schermen in deze test niet geweldig en hoewel dialogen prima verstaanbaar zijn, mist het geluidsbeeld wat sprankeling in het hoog. Bekijk de Panasonic Oled HZW984 hier.

Philips Oled855 (vanaf 1.295 euro)

Philips bracht vorig jaar twee technisch identieke oledtelevisies uit, de Oled805 en de Oled855. Het enige verschil tussen de twee tv’s zit hem in de voet. De 805 staat op twee bescheiden pootjes die aan weerskanten van de tv zijn gemonteerd. De 855 is voorzien van een draaivoet.

De rand van het beeldpaneel is gemaakt van donker afgewerkt metaal. Aan de voorkant lijkt het slechts om een klein randje te gaan, maar aan de achterkant zie je dat de metalen afwerking doorloopt. Opvallend aan het ontwerp is het ontbreken van een Philips-logo aan de voorkant; dat is subtiel op de voet aangebracht. Bij muurmontage is er dus geen enkel logo zichtbaar.

De Philips Oled855 is voorzien van de driezijdige variant van Ambilight, leds aan de achterzijde van het scherm die de muur achter de tv laten oplichten. Je kunt kiezen of het systeem een vaste kleur moet weergeven of de kleuren moet volgen die in beeld zijn, zoals het ooit bedoeld was. Ook kun je, als je een feestje geeft, de kleuren op het geluid laten reageren. Bekijk de Philips Oled855 hier.

Samsung Qled Q95T (vanaf 1.450 euro)

Het topmodel uit de Samsung 4k-range van 2020 is de Q95T. Deze QLed-televisie maakt gebruik van een LCD-scherm voorzien van lokale dimming waarbij wij overigens slechts 10 x 5 dimbare zones tellen. Deze bepalen welke delen van het scherm donker worden gemaakt om een hoger contrast dan op andere LCD-tv’s mogelijk te maken.

Het uiterlijk van de Q95T is wat ons betreft zeer geslaagd. Het scherm heeft rondom dunne randen, maar staat op een brede, naar achteren weglopende platte voet die omhoog buigt en zo de ‘nek’ vormt die voet en scherm met elkaar verbindt. Het scherm is voorzien van goede ontspiegeling, waardoor reflecties beperkt blijven.

De geluidskwaliteit van de Q95T is goed. De tv heeft meerdere luidsprekers, zowel aan de onderkant van het scherm als hoger aan de zijkanten. Door het geluid over de luidsprekers te verdelen, lijkt het geluid uit het scherm te komen in plaats van uit de onderkant. Het effect is vrij overtuigend en de tv produceert een ruimtelijk en prettig geluidsbeeld. Bekijk de Samsung Qled Q95T hier.

Sony Oled A8 (vanaf 1.222 euro)

De A8 is de ‘instap-oled’ van Sony uit 2020. Qua uiterlijke kenmerken vallen vooral de eigenwijs naar buiten wijzende platte voeten op die onder het scherm vandaan naar voren uitsteken. De tv oogt verder strak, maar heeft een relatief brede zwarte rand onder het scherm.

Sony’s A8 biedt meerdere instellingen die moeten helpen om de beeldkwaliteit te verbeteren. Handige functie is onder andere de vloeiende gradatie die helpt om color-banding tegen te gaan bij beelden van lage kwaliteit. Ook de ruisonderdrukking van Sony doet zijn werk vrij effectief.

De Sony A8 Oled is voorzien van een uniek audiosysteem waarbij het geluid daadwerkelijk uit het scherm komt. De Sony A8 is hierdoor een van de betere televisies als het op geluidskwaliteit aankomt, al geldt ook hier uiteraard dat je geen diepe basweergave moet verwachten. Bekijk de verschillende uitvoeringen van de Sony Oled A8 hier.

