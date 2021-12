Op deze plaatsen installeer je best een rookmelder

LiviosVorig jaar kwamen in België minstens 76 personen om in een woningbrand. Nochtans kan je je met een rookmelder makkelijk beschermen tegen de gevaren van een brand. Zeker ’s nachts. Want zonder rookmelder is de kans erg klein dat je de brand tijdig ontdekt. Bouwsite Livios legt uit waar je op moet letten als je een rookmelder kiest en plaatst.

Rookmelders redden levens

“Het dodencijfer bij woningbranden is bij ons erg hoog, onder andere door onvoldoende of geen rookmelders”, legt brandpreventieadviseur Tim Renders uit. Niet alleen het vuur zelf, maar vooral de verstikkende rook is gevaarlijk. “Want geloof het of niet, ’s nachts word je niet wakker door de geur van rook. Onze neus slaapt met ons mee en wordt uitgeschakeld, rookmelders nemen het dan voor ons over.” Sinds 1 januari 2020 is het dan ook verplicht in Vlaanderen om in elke woning rookmelders te installeren. Wil je zelf een rookmelder plaatsen? Dit stappenplan legt uit hoe je dat doet.

Rookmelders kopen

Waarop moet je letten als je een rookmelder koopt?

• Zoek op de verpakking naar de CE-markering en de norm EN14604. Op die manier ben je er zeker van dat de rookmelder voldoet aan de wettelijke technische bepalingen.

• Koop tienjarige rookmelders met onvervangbare batterijen en vervang ze om de tien jaar. Die vind je al vanaf 20 euro.

• Controleer of er een testknop is. Om achteraf te kunnen controleren of je rookmelder nog steeds correct werkt, is het belangrijk dat hij is uitgerust met zo’n knop. Test de luidsprekers van je rookmelders maandelijks met deze testknop en stof ze af.

• Er zijn ook rookmelders die je kan aansluiten op het elektriciteitsnet. Het is belangrijk dat deze voorzien zijn van een noodbatterij die er in geval van stroomonderbrekingen voor zorgt dat je rookmelder blijft werken.

• Je kan ook kiezen voor rookmelders die met elkaar in verbinding staan. Brandt het bijvoorbeeld beneden, dan zullen de rookmelders op andere verdiepingen ook in werking treden.

Waar hang je rookmelders?

Voor iedere woning geldt dat één melder soms al voldoende is, bijvoorbeeld als je in een huis, studio of appartement woont met maar één verdieping. Bestaat je woning uit meerdere verdiepingen? Dan moet je op elke verdieping minstens één rookmelder plaatsen. Dit zijn belangrijke plaatsen in huis waar je er best eentje voorziet:

• Plaats minstens één rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke bewoonde verdieping.

• Verder kan je ook je slaapkamer, living en bureau voorzien van een rookmelder.

• Hang geen detectoren in de keuken, badkamer of garage. Hier kunnen kookdampen, waterdampen en uitlaatgassen valse alarmen veroorzaken.

Rookmelders plaatsen

Installeer je rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant. Dat is meestal in het midden van het plafond en steeds op minstens 30 cm van de hoek. Zo kan de melder de rook het snelst detecteren. Indien toegelaten door de fabrikant, kan je de rookmelder ook tegen de muur plaatsen. Doe dit dan wel zo hoog mogelijk, maar toch minstens 15 cm van het plafond en 30 cm van de hoek af.

