Op basis van welke factoren wordt jouw loon bepaald?

Functie

In de eerste plaats hangt je inkomen natuurlijk af van het beroep dat je uitoefent. De gemiddelde Belg ontvangt een bruto maandloon van 3.627 euro (cijfers Statbel), maar de ene job brengt al wat meer in het laatje dan de andere. Zo ligt het loon van pakweg kelners of winkelbedienden een stuk lager dan dat van een arts of ingenieur. Leidinggevenden zullen ook meer verdienen dan hun ondergeschikten. Hoe hoger je klimt op de hiërarchische ladder, hoe meer je zal opstrijken.

Diploma

Waarom het ene beroep meer opbrengt dan het andere is grotendeels te verklaren door de studie die ervoor vereist is. Hoe hoger je diploma, hoe meer kans op een riant loon. Enkele jaren extra studeren werpt zo de rest van je carrière vruchten af. Bedrijven betalen voor kennis en skills. Voor een master zal de doorsnee werkgever dus dieper in de buidel tasten (welgeteld 56% meer dan gemiddeld*) dan voor een bachelor, wiens inkomen nog zo’n 8 tot 13% boven dat van de gemiddelde Belg ligt. Heb je geen diploma, verdien je 80% van het gemiddelde loon.

De economie

Ook marktprincipes zoals vraag en aanbod spelen een rol. Daar heb je zelf weinig invloed op, maar je kan wel een beredeneerde gok wagen aan de hand van je studiekeuze. In ons land is er vooral een nijpend tekort aan technisch geschoold talent. Bedrijven zijn bereid meer op tafel te leggen voor moeilijk te vinden profielen, ongeacht hoeveel jaren ze op school hebben gesleten. Wil je goed je brood verdienen, maak je dus meer kans met gegeerde kennis van computers en techniek dan met wat minder gegeerde kennis van bv. communicatiewetenschappen.

Sector

En dan heeft de sector waar je voor kiest effect op je inkomen. Werknemers met een soortgelijke functie in chemie & farma zullen zo meer verdienen dan hun collega’s in o.a. de retail of horeca. Naast de petrochemische industrie boeren werknemers het best in de financiële dienstverlening en in consultancykantoren.

Bedrijfsgrootte

De omvang van de organisatie waar je voor werkt beïnvloedt ook je salaris. Bedrijven met minder dan 200 werknemers keren over het algemeen lagere lonen uit dan bedrijven met meer dan 1000 man in huis. Het is slim je te informeren omtrent de financiële gezondheid/resultaten van de firma waar je je zinnen op hebt gezet.

Anciënniteit

Uiteraard kijken werkgevers naar je ervaring. Na verloop van tijd kan dit een belangrijke factor blijken om je loon de hoogte mee in te stuwen, waar het effect van je diploma vooral aan het begin van je loopbaan van tel is. Toch rijzen er meer en meer stemmen om opslag niet meer te koppelen aan aantal jaren ervaring, maar aan meetbare prestaties. Dit schept kansen voor jongeren, maar eveneens voor oudere werkzoekenden die vanwege hun hoge loonkost soms moeilijk aan de bak raken.

Plaats tewerkstelling

Verder hangt je inkomen af van de plaats waar je werkt. In Brussel ligt het gemiddelde inkomen met 3.642 euro het hoogst. Wie in Namen werkt, krijgt daarentegen slechts 2.952 euro en verdient daarmee het minst van het land.

Man of vrouw

Het zou niet mogen, maar als vrouw verdien je in veel gevallen minder. Dit is voor een stuk te wijten aan het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken, maar daarnaast kiezen ze ook vaker voor minder goed betaalde sectoren of beroepen, zijn er dubbel zoveel mannen in leidinggevende functies, en laten vrouwen zich minder gelden bij hun loononderhandeling.

Gezinssituatie

Ten slotte houdt niet iedereen eenzelfde nettoloon over. Je gezinssituatie en onder andere het aantal kinderen dat je ten laste hebt bepalen de hoogte van je sociale lasten en belastingen. Ook kan het zijn dat je werkgever een hoger percentage inhoudt, dat je dan na je jaarlijkse belastingaangifte terugkrijgt, of omgekeerd. Hoe hoger je inkomen, hoe meer je zal moeten afstaan.

Bron: jobat.be. * Volgens gegevens laatste Salarisrapport Jobat.be.