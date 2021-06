Op autovakantie? Deze verkeersregels gelden in het buitenland

Wie deze zomer op autovakantie vertrekt, moet niet alleen rekening houden met rode zones en PCR-testen, maar ook met de buitenlandse verkeersregels. Hoe snel mag je rijden in de andere Europese landen? Welke vignetten heb je nodig? Waar moet je een reddingsstrook vormen bij file? En mag je in je bikini achter het stuur? Independer.be zocht het voor jou uit.

Voorrang van rechts

In landen zoals Groot-Brittannië, Zwitserland en Frankrijk geldt de voorrang van rechts voor bestuurders op de belangrijkste weg. In Duitsland en Spanje hebben alle bestuurders die van rechts komen, voorrang.

Waar heb je een autovignet nodig?

In Oostenrijk, Zwitserland en Slovenië is een autovignet verplicht. In Frankrijk en Duitsland heb je een milieuvignet nodig.

Oostenrijk - Op snelwegen en verschillende autowegen moet je een geldig Autobahnvignet hebben. Dat moet je al in bezit hebben voor je de grens oversteekt, anders riskeer je een boete van 120 euro. Zo’n autovignet koop je vooraf of in de benzinestations langs de Duitse autosnelweg, aan de Oostenrijkse grens of online via de website van asfinag (asfinag.at). Prijs: 9,50 euro voor 10 dagen, 27,80 euro voor 2 maanden.

Zwitserland - Een wegenvignet is nodig om van de snelwegen gebruik te mogen maken. Het is te koop bij onder andere Zwitserse tankstations, postkantoren en douanekantoren bij de grens. Prijs: 40 CHF (36,36 euro) voor een jaarvignet.

Slovenië - Op alle Sloveense autosnelwegen heb je een vignet nodig. Je kan het kopen bij de verschillende tolstations, supermarkten, tankstations en kiosken. Meer over dit vignet vindt je op de website van DARS, de bevoegde Sloveense instantie. Kleine tip: klik rechts bovenaan op ‘English’. Prijs: 15 euro voor een week, 30 euro voor een maand.

Duitsland - In het centrum van meerdere grote Duitse steden, waaronder Berlijn, Keulen, Düsseldorf, Frankfurt en Leipzig, moet je in bezit zijn van een milieuvignet, ofwel een ‘Umweltplakette’. Verlaat je de Autobahn niet, dan heb je dat niet nodig. Je kan zo’n vignet kopen in sommige grote Duitse tankstations, waaronder die van DEKRA of TÜV, of je kan het online bestellen. Zorg er wel voor dat je zeker het inschrijvingsbewijs van je wagen bij de hand hebt. Prijs: schommelt tussen de 6 en 15 euro, afhankelijk van de verkoopplaats. Een ‘Umweltplakette’ is gekoppeld aan je wagen en is dus geldig voor onbeperkte tijd.

Frankrijk - Ook bij onze zuiderburen heb je een milieuvignet nodig in steden zoals Parijs, Grenoble, Lyon, Rijsel, Straatsburg en Toulouse. De precieze regels per stad lees je best nog even na; in Parijs is het vignet bijvoorbeeld enkel verplicht op weekdagen tussen 8 uur ‘s morgens en 8 uur ‘s avonds. Je kan het op voorhand aanvragen via de website van de Franse overheid. Ook hier heb je het inschrijvingsbewijs van je wagen nodig. Prijs: schommelt tussen de 1,10 en 3,70 euro. Het Ecovignet is onbeperkt geldig.

Je kunt al deze vignetten ook vooraf online kopen bij automobilistenorganisatie VAB, maar dan gelden andere prijzen voor leden en niet-leden.

Hoe snel mag je rijden in het buitenland?

*aanbevolen snelheid

Waar moet je een reddingsstrook vormen bij file?

Net zoals in België is het in meerdere landen verplicht om een rijstrook vrij te houden voor de hulpdiensten bij file, de zogenaamde reddingsstrook. In Duitsland en Oostenrijk is dat verplicht, in Zwitserland sterk aangeraden. Wie op de linkerrijstrook rijdt, moet zo links mogelijk aanhouden, wie op de midden- of rechterrijstrook rijdt, zo rechts mogelijk. Zo krijgen de hulpdiensten vlot doorgang.

Gsm en gps

In de meeste landen is handenvrij bellen verplicht, maar niet elk land hanteert dezelfde regels. Handenvrij bellen met oortjes is verboden in Frankrijk en Spanje. Je gsm mag in die landen niet in je gezichtsveld liggen tijdens het rijden. Door het bedienen van je gsm of het touchscreen van je gps vertraagt je reactiesnelheid al gauw met 30 procent. Verzekeraars beschouwen dit als ‘roekeloos rijden’. Als ze bij een ongeval een verband kunnen aantonen tussen het bedienen van je gsm of touchscreen en een ongeval, dan kan de verzekeraar de schade op jou verhalen.

Hoeveel mag je drinken?

In Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje is maximum 0,5 promille alcohol in het bloed toegestaan. Afhankelijk van je gewicht zijn dat 2 glazen alcohol voor een man, eentje voor een vrouw. De grens voor bestuurders jonger dan 21 jaar of met minder dan 3 jaar rijervaring ligt lager in Frankrijk, Griekenland en Portugal op 0,2 promille, in Spanje is dat 0,3 promille. Een man mag dus maximum 1 glas alcohol drinken, een vrouw niet meer dan een half glas. In Italië geldt voor deze bestuurders zelfs een nultolerantie.

In bikini achter het stuur?

In Spanje is het verboden om in zwemkledij achter het stuur te zitten, je kan ook een boete van 80 euro krijgen wanneer je op teenslippers rijdt. Ook in Spanje en buurland Portugal is een reservebril verplicht als je lenzen of een bril draagt.

