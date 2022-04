Op 1 mei verhoogt Proximus de prijzen van populaire bundels: is het interessant om een overstap te maken?

Flex-abonnementen

Alternatieven

In theorie een flinke besparing dus, maar in de praktijk moet je rekening houden met enkele belangrijke factoren. Zo is de downloadsnelheid in dit pack beperkt tot 50 Mbps. In het Flex-pack van Proximus (dat beschikbaar is vanaf 74,99 euro, na 1 mei vanaf 78,99 euro) is dat dubbel zo snel. Zeker als je zorgeloos wil streamen of surfen met het hele gezin, maakt dat een wezenlijk verschil.

Ook mobiele data voor het mobiele abonnement is bij het goedkoopste alternatief van Scarlet beperkt: amper 0,5 GB.