Oordoppen op maat koop je deze week goedkoper: maken die het verschil voor je gehoor?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal in 2050 een op de vier mensen wereldwijd met gehoorproblemen kampen. Vandaag is dat al een op de vijf. Blootstelling aan te luide muziek is een van de voornaamste oorzaken. Dat weet ook audioloog Lies Schreel van het gelijknamige hoorcentrum in Oostrozebeke. “Je loopt vandaag de dag heel gemakkelijk gehoorschade op. Zeker jongeren worden voortdurend blootgesteld aan luide muziek: via headsets die de muziek tot vlakbij de gehoorgang brengen en tijdens concerten. Bij jongeren ligt het besef van de gevolgen op latere leeftijd nog altijd veel te laag. Naar een concert gaan kan even schadelijk zijn als je leven lang bij een luide machine in een fabriek werken.”