Ook vaak last van pijnlijke kuitkrampen? “Werking van magnesium is niet bewezen, maar andere zaken helpen wél”

“Door de juiste dingen te eten, daalt je kankerrisi­co tot 50%.” Expert geeft 15 tips om langer jong en gezond te blijven

We worden steeds ouder, maar niemand wil z’n laatste dagen slijten in een rusthuis, zo levendig als de sanseveria op het raamkozijn. Prof. Reginald Deschepper onderzocht daarom of we het verouderingsproces kunnen omkeren. Zijn conclusie: absoluut. En kleine dingen, zoals suiker schrappen of meer bloed doneren, hebben een grote impact. Hij vertelt met welke ingrepen we fit blijven en chronische ziektes of kanker kunnen voorkomen. “Krachttraining is echt ideaal voor extra energie.”

29 augustus