“Ook mannen kunnen het krijgen, en op andere manieren”: toxicoloog schept duidelijkheid over ‘tamponziekte’ TSS

Meer dan 1 op 10 mensen met maagproble­men heeft deze bacterie: “Maar je kan die ook hebben en doorgeven zonder dat je het beseft”

De helft van de wereldbevolking is, meestal zonder het te weten, drager van Helicobacter pylori, een maagbacterie die een maagzweer of in het slechtste geval maagkanker kan veroorzaken. Maar hoe raak je precies besmet? En is het mogelijk om dat te voorkomen? Prof. Danny De Looze van het UZ Gent schept duidelijkheid: “De bacterie kan niét in voedsel zitten, maar wordt doorgegeven van mens op mens.”

29 augustus