"Ook als je thuiswerkvergoeding ontvangt, kan je nog kosten als beroepskost inbrengen": fiscaal expert beantwoordt lezersvragen over je belastingaangifte

GEZIN

1. Mag ik voor twee personen onderhoudsgeld inbrengen? Het gaat over mijn vader en zoon die niet bij mij inwonen. 2. Mijn echtgenote en ik leven feitelijk gescheiden en dat vinden we allebei fijn zo. We wensen geen klassieke echtscheiding. Zijn er fiscale gevolgen voor onze situatie? 3. Mijn vriend en ik zijn feitelijk samenwonend en verwachten binnenkort ons eerste kind. Wie kan het kind het best ten laste nemen? 4. Ik betaal mijn ex onderhoudsgeld maar ik mag dit niet inbrengen van haar omdat ze anders op haar deel belast wordt. Kan dit? 5. Wij zijn twee zussen. Op naam van ons beiden werd een huis gebouwd (naakte eigendom) waarover mijn ouders het vruchtgebruik houden. Wie vult wat in op zijn belastingbrief? 6. Kan ook een gehuwde mantelzorger die voor zorgbehoevende partner zorgt en zelf geen inkomsten heeft de belastingvermindering krijgen op het deel dat naar de huwelijkspartner zonder inkomsten wordt gezet voor de belastingberekening?

WERK

1. Als je geen thuiswerkvergoeding van jouw werkgever krijgt, kan je dan zelf als werknemer een deel van de energie/stookkosten inbrengen in jouw belastingen? Of een percentage van de woning afschrijven dat als werkplek wordt gebruikt?

2. Inkomsten voor een zelfstandige van vervangingsinkomen ten gevolge van de coronacrisis. Onder welke rubriek moet ik dat invullen?

3. Sodexo bezorgde me voor mijn dienstencheques een attest met de vermelding dat ik 936,00 euro moet invullen naast code 4364. Op mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte vermeldt men echter 58,86 euro onder code 3364 en 128,34 euro onder code 4364, wat een verschil is van 748,80 euro. Hoe kan dit?

4. Wat met de uitkeringen in verband met corona-ouderschapsverlof, is daar ook te weinig van afgehouden? Ik lees in de media alleen in verband met ‘tijdelijke werkloosheid’.

5. Mijn partner (wettelijk samenwonend sinds begin 2020) is zelfstandige en ‘huurt’ een ‘bureauruimte’ in ons eigen huis (de eigen gezinswoning). Daarvoor betaalt zij maandelijks een vast huurbedrag. Moet ik de helft van deze inkomsten zelf aangeven op mijn aanslagbiljet? Zo ja, onder welke code?