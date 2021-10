“Ook als je niet meer kan praten, kan je nog euthanasie aanvragen”: professor Distelmans beantwoordt vragen over levenseinde

Deze pijnpunten in de wet legde het euthanasie­pro­ces bloot

29 januari Vandaag beginnen de pleidooien, in de zaak-Nys. Daarbij gaat het om drie dokters, maar ook om de belangen van u en ik. Want velen onder ons zijn voorstander van de euthanasiewet - je weet maar nooit, misschien hebben we ze later zélf nodig. Maar velen onder ons hebben ook begrip voor de wrange nasmaak bij alle partijen. Hoe valt de wet nog te verbeteren? Hieronder de pijnpunten die dit proces blootlegde.