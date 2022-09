“Ooit krijgen we het allemaal, meestal al op jonge leeftijd”: professor scheidt feiten en fabels over klierkoorts

Het orkanensei­zoen komt eraan: hoe krijgen orkanen hun naam? En is die van jou er dit jaar bij?

Voor het eerst in 25 jaar was er geen storm met een naam in augustus in de Atlantische Oceaan. Maar met de start van september lijkt ook het orkaanseizoen op gang te trekken. Daar hoort elk jaar een lijst met namen bij, opgesteld door het National Hurricane Center. En wie weet staat die van jou er ook op… Onze wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit hoe orkanen aan hun naam komen.

11 september