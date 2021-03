Onze huissommelier proeft festivalwijnen van Delhaize: “Amper 5,99 euro voor een heerlijke roséwijn”

Wat verklapt het etiket en de vorm van de fles? Word zelf sommelier met Sepideh

6 november Kan je op basis van het etiket te weten komen of de wijn kwalitatief is of niet? Wat betekenen termen als ‘AOC’ of ‘DOC’? Onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia geeft je in haar stoomcursus wijn aan de hand van een videovoorbeeld meer uitleg over het wijnetiket. Zo kan je het meteen ook zelf proberen. “Zeker de klassieke etiketten, die van de Franse wijnen voorop, verklappen al heel wat over wat je in de fles mag verwachten.”