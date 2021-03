Onze huissommelier proeft 12 festivalwijnen van Delhaize: “Amper 5,99 euro voor een heerlijke roséwijn voor de lente”

Was het nu maar 2 dagen of toch een week? Onze huissomme­lier Sepideh vertelt hoe en hoelang je ontkurkte wijn kan bewaren

3 januari De overgang van oud naar nieuw is alweer achter de rug en misschien heb je wel nog enkele ontkurkte wijnflessen over. Maar hoelang mag je daar nog van drinken? Zijn er manieren om de houdbaarheid te verlengen en wat kan je achteraf nog met de restjes doen? Onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia ontkracht enkele veelgehoorde mythes over de bewaring van wijn eens die ontkurkt is. “Heb je niet meteen een stop in huis, dan kun je er ook probleemloos de originele kurk weer in peuteren.”