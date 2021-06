Onze huissomelier proeft BBQ-wijnen onder de 6 euro: “Jeugdige, eenvoudige wijn die correct gemaakt is. Zeker voor deze prijs”

Dé alcohol­vrije aperitief van het moment? Waterkefir, gefermen­teer­de ‘feel­good-limonade’

16 mei De oude techniek van fermenteren is weer helemaal hip. Ook in de mode: alcoholvrije aperitieven. Met waterkefir sla je twee vliegen in één klap: het gefermenteerde drankje wordt geprezen als een gezond (en volwassen) alternatief voor de mierzoete frisdranken die je als bob van dienst anders voorgeschoteld krijgt.