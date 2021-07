Onze fiscaal expert somt op wat je nu kan doen om in 2022 minder belastingen te betalen: “Activeer je spaargeld en neem een rechtsbijstandsverzekering”

Fiscalist geeft 7 voorbeel­den van dure fouten in vooraf ingevulde belasting­aan­gif­te: “Niet controle­ren kan je meer dan 6.000 euro kosten”

21 juni De eindstreep voor je belastingbrief is in zicht en dan is de verleiding om een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte (VVA) te aanvaarden groot. “Niet doen, eerst controleren”, drukt fiscaaltechnisch docent Koenraad Tranchet iedereen op het hart. Net als vorig jaar ontdekte hij in de VVA’s weer dure fouten. Zo dreigt een echtpaar 3.199,45 euro te verliezen omdat de woonbonus niet correct werd ingevuld en een inwonend kleinkind in de vooraf ingevulde belastingaangifte ontbrak.