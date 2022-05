Onweerastma: ademhalingsklachten na een onweer

Het is 21 november 2016. In de nasleep van een onweersbui worden de spoedafdelingen van Melbourne in Australië overspoeld met nieuwe patiënten. Ook de dag erna blijven mensen met ademhalingsgerelateerde klachten binnenstromen. Er sterven zelfs enkele mensen. De boosdoener? Onweerastma.

Zoals de naam al doet vermoeden vond er in 2016 een uitbraak van astma-aanvallen plaats na een hevige onweersbui. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Bij een aanval prikkelen bepaalde stoffen de luchtwegen met alle gevolgen van dien. De slijmvliezen zwellen op en produceren meer vocht en slijm. De spieren rond de luchtwegen verkrampen en trekken samen. Ademen wordt moeilijker. Voor velen is dit een beangstigende ervaring.

Maar hoe kan een onweersbui nu gelinkt zijn met een astma-aanval? Volgens wetenschappers doet het onweer de pollen in de lucht uiteen knallen. Normaal gesproken zijn die te groot om diep in onze luchtwegen te geraken, maar eenmaal het onweer ze tot kleine stukjes omtovert is dit geen probleem meer … met de nodige astma-aanvallen tot gevolg. Hoewel de code nog niet volledig gekraakt is, hebben de onderzoekers wel een vermoeden hoe dat mogelijk is. Zo bestaat de astma-onweer-cocktail uit een mengeling van veel pollen in de lucht, windstoten en bliksemschichten. Vooral de bliksem zou een belangrijke rol spelen in het hele proces van ontploffende pollen.

Gelukkig gaat het hier om een uiterst zeldzaam weerfenomeen. Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat een onweersbui voldoende pollen oppikt, in kleine stukjes opdeelt, en vervolgens alles dumpt boven een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid. Sinds de eerste gedocumenteerde gebeurtenis in 1983 zijn er net iets meer dan 20 gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur. De helft daarvan vond plaats in Australië en er waren hier in Europa ook enkele uitbraken. Dus geen paniek als het in de komende weken knalt, al is een gewaarschuwd mens er twee waard.

