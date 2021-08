Ontslagen? Deze opzegtermijn zal je nog moeten uitzitten

Startdatum contract

Een eerste factor die bepalend is, is wanneer je opgestart bent in de functie die je wilt verlaten: voor of na de herziene wetgeving. Bij de gelijkstelling van het statuut van arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2014 is er immers aan de wettelijke opzegtermijnen gesleuteld. Ben je na deze datum begonnen is de nieuwe regeling van kracht. Was je echter daarvoor al aan de slag in je huidige positie, geldt er een bijzondere overgangsregeling.

Wie ontslaat?

Vervolgens is het belangrijk wie het ontslag gegeven heeft. Stap je zelf op gelden er namelijk andere (kortere) termijnen dan wanneer je werkgever je de laan uitstuurt. Presenteer jij je c4 zal je opzeggingstermijn ongeveer de helft zijn van de opzegtermijn die je moet presteren indien je baas besluit de samenwerking te beëindigen. Trad je reeds in dienst voor 2014? Dan bestaat de berekening van je opzegtermijn uit twee delen die je moet samentellen: één voor de periode vóór 2014 en één voor de periode nadien.

Salaris

De oude regeling maakt een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. De opzegtermijnen voor arbeiders, berekend op basis van anciënniteit, waren aanzienlijk korter, tenzij cao 75 van kracht is. Op die manier kan dus ook de sector waar je tewerkgesteld bent verschil maken. Voor bedienden met een contract ouder dan 2014 speelt verder het jaarinkomen een rol. Is dit immers hoger dan 32.254 euro zal je opzegperiode, zowel bij ontslag door de werkgever als door de werknemer, langer zijn dan in het andere geval.

Anciënniteit

De precieze datum van indiensttreding is steeds cruciaal bij het berekenen van je opzegtermijn, net als de officiële ontslagdatum. Op basis van je aantal maanden of jaren anciënniteit zal je een bepaalde opzegtermijn moeten presteren. In de nieuwe regeling is die uitgedrukt in weken, voordien in dagen of maanden. De minimale opzegperiode, voor wie minder dan 3 maanden op post was, bedraagt zowel bij ontslag door de werkgever als werknemer één week. Vervolgens tikken de weken gestaag bij met je anciënniteit in de onderneming. Voor werknemers die hun ontslag indienen bedraagt de opzegperiode echter nooit meer dan dertien weken. In geval van afdankende werkgevers is er daarentegen geen plafond.

Opzegvergoeding

Weiger jij of weigert je baas de opzegtermijn te (laten) presteren, is de partij die de wet niet naleeft een verbrekingsvergoeding verschuldigd aan de ander. Die komt overeen met het loon dat je zou gekregen hebben voor de dagen van de wettelijke opzegperiode waarop je niet hebt kunnen werken. Spreek je echter in onderling akkoord iets anders af, kan de opzeggingsvergoeding vervallen. Ook bij een ontslag om dringende reden is geen vergoeding of opzegtermijn verschuldigd.

