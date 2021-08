Ontslag nemen zonder drama: zo doe je dat volgens de consultant

OntslagHeb je een nieuwe job gevonden of heb je andere wilde toekomstplannen, is dat heuglijk nieuws. Een minder leuk aspect is vaak dat je ontslag zal moeten nemen op je huidige baan. Alles hangt ervan af hoe je te werk gaat. Regel je je ontslag op een correcte manier, hoeft het afscheid niet per se pijnlijk te zijn. Jobat.be vroeg Kim Van Houtven, KMO consultant bij SD Worx, om wijze raad.

Geen regels bij onderling akkoord

Kim Van Houtven: “Het is om te beginnen belangrijk onderscheid te maken tussen het soort ontslag. Bereik je immers een ontslag in onderling akkoord, wanneer zowel jij als je werkgever merken dat het niet goed loopt en de samenwerking willen stopzetten, dan zijn er eigenlijk geen vormvereisten. Je kan je vertrekdatum en de details van je ontslag volledig samen met je werkgever onderhandelen. Het is natuurlijk wel aan te raden al jullie afspraken op papier te zetten en erbij te vermelden dat deze finaliteiten in onderling akkoord zijn opgesteld.”

Ontslagprocedure

“Een onderling akkoord is de meest gemakkelijke manier om op te stappen, maar helaas loopt het niet altijd zo eenvoudig”, vervolgt Van Houtven. Vergelijk het met een huwelijk. Wil je werkgever je niet zomaar laten gaan, zal je een formele procedure moeten volgen. Je kan dan uiteraard niet zomaar van de ene op de andere dag je boeltje pakken en je werkgever in de miserie achterlaten, maar zal eerst een bij wet bepaalde opzegtermijn moeten presteren. Zo kan je werkgever zich voorbereiden op je vertrek door onder andere een vervanger te zoeken en erop toe te zien dat de overdracht goed verloopt. De duur van je opzeggingstermijn is afhankelijk van je anciënniteit in de onderneming. Geef je zelf je ontslag kan die in ieder geval nooit meer bedragen dan 13 weken.”

Formaliteiten

“Bij gebrek aan een onderling akkoord, dien je je ontslag officieel te maken via een opzeggingsbrief, ook gekend als de ontslagbrief”, legt de SD Worx consultant uit. “Hierin moeten twee dingen staan: de aanvangsdatum van de opzegging en de duur ervan. Er zijn drie manieren om de brief te bezorgen. Je kan hem persoonlijk afgeven, wat ik ook aanraad indien de verstandhouding met je werkgever het toelaat. Je werkgever moet dan tekenen voor ontvangst en de opzegging gaat de eerstvolgende maandag na afgifte in. Een tweede manier is via een aangetekende zending. Dan moet je drie dagen bijrekenen na verzending voor de ontvangst bij je werkgever, en begint de opzegtermijn de eerste maandag na deze ontvangstdatum. Een laatste manier is via een deurwaardersexploot, maar om voor deze weinig gangbare optie te kiezen moet de verstandhouding met je werkgever al echt problematisch zijn. In de praktijk is het dan ook ongebruikelijk.

Let er hoe dan ook op dat je de brief opstelt in de juiste taal, namelijk die van de regio waar de hoofdzetel van je bedrijf gevestigd is. Bevindt die zich in Wallonië, zal je je brief dus moeten schrijven in het Frans, ook al is de voertaal op jullie kantoor anders. In Brussel mag je kiezen tussen Nederlands of Frans. Zulke vormfout kan strikt genomen een reden zijn om het ontslag te weigeren, tot je een correcte opzegging hebt gegeven. Deze regels gelden echter enkel voor contracten van onbepaalde duur. Contracten van bepaalde duur kan je niet zomaar eenzijdig beëindigen zonder verbrekingsvergoeding verschuldigd te zijn. Enkel tijdens de eerste helft van de contractperiode en dit met een maximum van zes maanden is een opzegging bij dit contracttype nog mogelijk.”

Weggaan in schoonheid

Het is volgens Kim Van Houtven in elke situatie cruciaal om op een goede manier uit elkaar te gaan. Daarom adviseert ze je ontslag persoonlijk aan te kondigen en zo mogelijk af te spreken wanneer je je opzeggingsbrief zal overhandigen. “Je weet immers nooit waar je je collega’s of leidinggevende later nog zal tegenkomen, of op welke manier ze nog iets voor je zouden kunnen betekenen”, klinkt het. “Veel mensen maken bijvoorbeeld de overstap naar een klant of leverancier van hun huidige bedrijf. Je zou ook de eerste niet zijn die spijt krijgt van zijn beslissing, of interesse heeft in een functie die op een later moment vrijkomt in het bedrijf dat je hebt verlaten. Dan zou het natuurlijk leuk zijn te weten dat je terug welkom bent. Probeer je daarom ook in te leven in de kant van je werkgever en doe desnoods wat water bij je wijn. In het beste geval verander je van job om een positieve reden. Je krijg ergens anders een mooie opportuniteit, bent toe aan iets nieuws of kan je elders bijvoorbeeld beter ontplooien. Je werkgever zal hier respect voor hebben en je waarschijnlijk alle succes toewensen. Vertrek je echter omwille van een negatieve reden, zoals een discussie waar je niet uitkomt of wrevel met een collega of je leidinggevende, is het desondanks aan te raden die laatste weken toch op een zo goed mogelijke manier af te sluiten. Probeer je te focussen op het positieve. Weet dat alles perceptie is en de waarheid meestal in het midden ligt. Door niet dwars te gaan liggen en er het beste van te maken, help je, zeker op lange termijn, ook jezelf.”

Hulp van hr

“Helaas komt het ook voor dat een slechte relatie met de leidinggevende aan de basis ligt voor een vertrek”, voegt Van Houtven er nog aan toe. “In dit geval kan je best eerst met de hr-verantwoordelijke je ontslag bespreken. De hr-dienst is er om je te begeleiden en adviseren in zulke zaken. Weet je niet hoe je je ontslag moet aanpakken, kunnen zij je zeker helpen om het ontslag op een correcte manier te laten verlopen. Aarzel dus niet hen in te schakelen indien het met je overste niet goed botert. Vraag eventueel om hun aanwezigheid bij het ontslaggesprek met je manager.”

