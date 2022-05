Ontslag gegeven of gekregen? "Je werkgever moet je vertrekvakantiegeld uitbetalen, en dit kan behoorlijk oplopen"

Zijn de regels verschillend naargelang je je ontslag geeft of krijgt?

Geert Vermeir: “In principe gelden dezelfde regels, maar er is een nuance met betrekking tot de wettelijke opzegtermijn die je moet presteren. Heb je zelf je ontslag gegeven, zal die niet geschorst of verlengd worden, ook niet indien je gedurende deze periode ziek valt of nog verlofdagen opneemt. Heeft de werkgever echter het ontslag betekend, wordt de opzegtermijn wél geschorst tijdens bepaalde afwezigheden, waaronder ziekte en wettelijke vakantiedagen. Je zal deze dagen dan bijkomend moeten presteren en de einddatum van je arbeidscontract verschuift aldus.”

Wat als je op de einddatum van je contract nog niet al je vakantiedagen opnam?

“De basis van de vakantiewetgeving in de private sector is dat je vakantierechten krijgt naargelang je prestaties gedurende het voorgaande kalenderjaar. Concreet betekent dit dat, indien je in 2021 een volledig jaar hebt gewerkt in de private sector, je dit jaar volle vakantierechten geniet van vier weken, oftewel 20 wettelijke vakantiedagen in een vijfdaagse werkweek. Voor deze vakantiedagen heb je recht op zowel enkel als dubbel vakantiegeld. Sommige periodes waarin je afwezig was, bijvoorbeeld omwille van ziekte of vakantie, worden gelijkgesteld aan gepresteerde dagen waardoor je alsnog volledige vakantierechten geniet. Het jaar waarin je de vakantie opneemt, in dit geval 2022, noemen we het vakantiejaar. Het jaar waarin je de rechten opbouwde (hier 2021) is het vakantiedienstjaar. Een belangrijk onderscheid stelt zich evenwel tussen arbeiders en bedienden. Voor arbeiders is de wet relatief eenvoudig: een vakantiekas betaalt hun enkel en dubbel vakantiegeld voor hun in het vakantiedienstjaar opgebouwde vakantiedagen in één keer uit in het vakantiejaar. Veranderen ze doorheen het vakantiejaar van werkgever, kunnen ze hun resterende dagen gewoon daar verder opnemen. Het geld dat ertegenover staat, hebben ze al gehad via de vakantiekas.”

Maar voor bedienden ligt dit een stuk complexer?

“Inderdaad, want het enkel en dubbel vakantiegeld van bedienden betaalt de werkgever zelf. Ze ontvangen het ook niet in één keer. Het enkel vakantiegeld wordt uitbetaald in de vorm van loon dat doorloopt op het moment dat de werknemer een verlofdag opneemt. Het dubbel vakantiegeld komt wel in één keer, meestal in de maand mei of juni. Indien een bediende uit dienst treedt, moet de werkgever alle nog openstaande vakantierechten uitbetalen. Stel dat een bediende op dat moment nog tien vakantiedagen van de 20 rechtmatige niet opnam, dan ontvangt hij tien maal een dagloon, vermeerderd met het dubbel vakantiegeld voor de volle 20 dagen, voor zover hij deze nog niet uitbetaald kreeg in mei of juni. Maar daar stopt het niet, want indien een bediende bijvoorbeeld op 1 juni uit dienst gaat, heeft hij ook reeds gedurende vijf maanden rechten opgebouwd voor volgend vakantiejaar. Het enkel en dubbel vakantiegeld hiervoor moet hij uitbetaald krijgen als vervroegd vakantiegeld. De optelsom van dit alles heet het vertrekvakantiegeld en kan best een groot bedrag opleveren. Het kan oplopen tot enkele duizenden euro’s en is voor sommigen dan ook een fijne verrassing.”

Zijn er zaken waar werknemers extra aandachtig voor moeten zijn?

“Absoluut, want we zijn er nog niet. In het beste geval kan je snel bij een andere werkgever aan de slag, en ook deze zal uiteraard vakantierechten toekennen. De vakantiedagen die je nog niet gebruikte, mag je bij de nieuwe werkgever opnemen. Hij of zij zal je voor deze vrije dagen eveneens enkel en dubbel vakantiegeld betalen, en dit terwijl de vorige werkgever je hier ook al een som voor stortte. Dit geld krijg je echter niet dubbel, maar je nieuwe werkgever zal de reeds ontvangen centen in mindering brengen van wat hij/zij je aan vakantiegeld verschuldigd is. Mensen snappen dit niet altijd, maar stel dat je loon bij je nieuwe werkgever een stuk hoger ligt dan bij je vorige. Je vakantiegeld wordt berekend op je loon, dus in dit geval zal er na aftrek van het al ontvangen vakantiegeld nog een stukje overschieten, dat je dan nog krijgt. Het jaar daarop maken we nogmaals dezelfde oefening, want je hebt immers ook al een stukje vervroegd vakantiegeld gezien. Bedienden moeten zich er dus goed bewust van zijn dat hun vertrekvakantiegeld als het ware om een voorschot op het vakantiegeld bij de nieuwe werkgever gaat. Om een complex verhaal eenvoudig te maken: doe het geld niet zomaar op. De dagen waarop je je resterende verlof opneemt bij de nieuwe werkgever, zal je immers geen of nauwelijks nog loon ontvangen. Bij arbeiders is dit eigenlijk standaard de regel. Wanneer zij verlofdagen opnemen, ongeacht bij welke werkgever, ontvangen ze voor die dagen geen salaris, want dit kregen ze reeds via de jaarlijkse storting van de vakantiekas. Er zijn dus geen bijkomende berekeningen nodig indien een arbeider van baan verandert.”

Wanneer moet je werkgever het vertrekvakantiegeld uitbetalen?

“Strikt genomen moet dit zo snel mogelijk gebeuren, maar in de praktijk ontvang je de som niet altijd onmiddellijk bij je vertrek. Sommige bedrijven doen de berekening tegelijk met de eerstvolgende maandelijkse loonberekening. Ging je begin mei uit dienst, kan het dan zijn dat je pas op het einde van de maand je centen ziet. Maar in de praktijk is het wel vaak sneller.”

Wat met extralegale vakantiedagen?

“Naast je wettelijke vakantie, zijn er mogelijk nog andere dagen waarop je niet moet werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om feestdagen, anciënniteitsdagen of dagen omwille van arbeidsduurvermindering (adv-dagen). Deze dagen werken niet via het systeem vakantiedienstjaar/vakantiejaar. Je hebt er recht op in de loop van het eigenlijke kalenderjaar. Eindigt je arbeidsovereenkomst, moet je dag per dag bekijken in hoeverre de opzeg deze dagen opschort of niet. Dit hangt af van de aard van de dagen en de regels in het bedrijf. Een adv-dag die je nog niet kon opnemen, kan in de praktijk bijvoorbeeld bijkomend uitbetaald worden, terwijl dat bij een vervangingsdag voor een feestdag die in het weekend viel, zoals dit jaar 1 mei, niet altijd het geval is. Besloot het bedrijf deze verlofdag collectief toe te kennen op bijvoorbeeld 16 augustus? Dan ben je deze dag kwijt indien je op dat moment niet meer in dienst bent. Mag je de dag daarentegen vrij opnemen en deed je dat nog niet, zal je hem vaak uitbetaald krijgen.”

