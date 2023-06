Ontdek de Westhoek en haar oorlogsgeschiedenis: van expo tot wandelingen en fietsroutes

De Westhoek is een groen oord van rust en stilte, maar koestert een rijke oorlogsgeschiedenis. De Groote Oorlog liet haar littekens na, en die zijn vandaag nog steeds te zien. ‘LANDSCAPES|Feel Flanders Fields’ zet de Eerste Wereldoorlog dit en volgend jaar in de kijker en brengt het herdenkingslandschap van de Westhoek tot leven. Zet deze activiteiten alvast in je agenda.

De Westhoek was altijd al weerbaar. ‘Wat het lot ook brengt: recht je rug en krabbel overeind. Ietwat gehavend, maar met goede moed vooruit’: het zou de leuze van de streek kunnen zijn. En het landschap vat die mindset perfect samen. Je voelt hier nog steeds het verleden: kraters, bunkers, monumenten en begraafplaatsen hebben de idyllische velden en lieflijke dorpen aanzienlijk getekend.

Onder de noemer ‘LANDSCAPES|Feel Flanders Fields’ wordt dat herdenkingslandschap geëerd, met innovatieve expo’s, artistieke events, verrassende landschapskunstwerken, virtual-realitybelevingen, gloednieuwe fietsroutes, wandeltrajecten en boottochten. Zo beleef je de streek dankzij die ontelbare extra’s nog intenser. Tussen cultuur en natuur, verleden, heden en toekomst. Jong en oud worden geprikkeld en uitgedaagd, maar er is ook genoeg om ultiem te ontspannen tijdens een weekendje weg.

Voor altijd

Startpunt is de expo ‘For Evermore: begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog’ in het Flanders Fields Museum in Ieper. Die vertelt de persoonlijke verhalen achter ontelbare graven op Belgische, Britse, Franse, Duitse en Amerikaanse oorlogsbegraafplaatsen. Op de herdenkingssteen is ‘Their name liveth for evermore’ te lezen: ‘Moge hun naam voor eeuwig verder leven’. Maar kan dat wel? Heeft herdenken geen houdbaarheidsdatum? Deze expo onthult niet alleen de persoonlijke geschiedenis van oorlogsslachtoffers, de architectuur, locatie en geschiedenis vertellen heel wat over de Eerste Wereldoorlog in het algemeen. Via video- en fotomateriaal en een boeiende audiogids leer je bij. Voor de kleinsten is er een parcours op maat.

De expo loopt tot 18 februari 2024.

Breng ook eens een bezoekje aan het infocenter aan de Ieperse Menenpoort. Daar lees je meer over de militaire begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission, de laatste oorlogsgetuigen. Trek er daarna op uit en bezoek de plekken waar gesneuvelden geëerd worden en het landschap in al zijn sereniteit rust brengt.

Op wandel met oorlogsverpleegster Ida

In Hooglede komt die oorlog nog dichter. Aan de Duitse Militaire Begraafplaats wacht je persoonlijke digitale assistent, verpleegster Ida, je op. Via de app van de begraafplaats neemt ze je in augmented reality mee naar toen. Verpleegsters waren vaak de laatsten die gewonde en zieke soldaten moed inspraken voor ze stierven. De laatsten met wie ze een moment deelden. Ida mag dan een fictief personage zijn, haar belevenissen zijn historisch onderbouwd. Bereid je voor op een beklijvende ervaring.

Een laatste groet op het kasteel

En dat geldt ook voor de wandeling ‘Reflectiepunten’ rond het Passchendaele Museum in Zonnebeke. In dit park kom je meer te weten over een episode die bijna een voetnoot in de geschiedenis werd. Het Kasteeldomein van Zonnebeke was tijdens de oorlog meermaals het decor van zware gevechten. Bijna 200 soldaten sneuvelden er en werden ter plekke halsoverkop begraven. Na de oorlog werden ze ontgraven en kregen ze alsnog een gepast eerbetoon. Een tijdelijke expo geeft extra duiding over deze grootschalige, pijnlijke operatie.

De wandeling is te volgen tot de zomer van volgend jaar.

Op de fiets door het lieflijke landschap

‘Onzichtbaar Landschap’ zorgt voor wat luchtigheid. Zes fietstochten brengen je langs 24 landschapskunstwerken uit natuurlijke materialen die verdwenen sporen uit de oorlog opnieuw tot leven brengen. Een unieke herinnering voor elke verdwenen plek. Al fietsend bots je zo telkens op een site met een verhaal. Plaatsen waar gesneuvelden begraven lagen, gewonden werden verzorgd of bevoorradingsplekken die per tram bereikt konden worden. Goed voor heel wat mijmermomenten onderweg. En wanneer je daarna op je fiets springt en langs hoppevelden, veldkapelletjes en uitgestrekte akkers rijdt, wordt je liefde voor die lieflijke Westhoek weer wat groter. Want pas als je alle lagen doorgrond hebt, is er een échte connectie.

‘LANDSCAPES|Feel Flanders Fields’ vertelt over de geschiedenis van het herdenkingslandschap van de Westhoek en over wat de toekomst brengt. Ontdek hier alle activiteiten en plan een leerrijke trip naar West-Vlaanderen.