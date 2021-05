“Ons land zal niet ontsnappen aan faillissementen en hogere werkloosheid”: geldexperte blikt vooruit op economische herstel van België

INTERVIEW. Stephanie Kelton: “Als vooraan­staan­de economen je werk met regelrech­te leugens opzijschui­ven, doet dat pijn”

10 mei Overheden blijven in deze coronatijden volop geld uitgeven, maar dat kan toch niet blijven duren? Toch wel, zegt de Amerikaanse econome Stephanie Kelton (51) in De Morgen. “Men probeerde me belachelijk te maken, maar dat is niet gelukt.”