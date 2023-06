Ondanks prijsverlaging van 2,2 miljoen geraakt Jim Carrey niet van zijn riant landgoed verlost

WAANZINNIGE WONINGWe zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning . Deze week is dat de villa die acteur Jim Carrey verkoopt in Brentwood, LA. Ondanks een prijsverlaging van 2,2 miljoen euro geraakt het landgoed niet van de markt, al zal de nog altijd exuberante vraagprijs daar wellicht voor iets tussenzitten.

Vorig jaar besliste Jim Carrey om een break in te lassen en mogelijk zelfs met pensioen te gaan. Daarop trok de acteur, die onder andere schitterde in ‘Ace Ventura’, ‘The Mask’, ‘Dumb & Dumber’ en ‘The Truman Show’, ‘ zich terug in zijn vakantiehuis op het eiland Maui en zette hij zijn landgoed in Brentwood, LA te koop. Daar hing een stevig prijskaartje van net geen 26,5 miljoen aan vast.

Het huis, dat goed verstopt zit achter een gemetselde muur, is dan ook niet het eerste het beste stulpje. Het heeft een bewoonbare oppervlakte van meer dan 1.100 m² en is ingericht in de Californische stijl die een vakantiesfeertje uitstraalt. Hout, natuurstenen vloeren en open haarden maken het gezellig, de kunstwerken tegen de hagelwitte muren zorgen voor persoonlijkheid en door de opdeling in verschillende ruimtes voelt de woning ook niet reusachtig, maar beheersbaar aan.

Er zijn zes slaap- en vijf badkamers. Die van de superster zelf beschikt over een eigen zithoek, glas-in-loodramen en een badkamer met een haard. Verder is er een thuisbioscoop die verwijst naar de filmpaleizen van weleer. Het domein is door de grootte van 2 hectare, een zeldzaamheid in deze buurt waar nochtans tal van celebrities wonen. In de tuin zijn wandelpaden aangelegd die je langs een watervalzwembad, tennisbaan, poolhouse, sauna en moestuinen brengen.

Blijkbaar is al dat moois niet overtuigend genoeg, want Sotheby’s verlaagde de vraagprijs met 2,2 miljoen. Dat is intussen bijna twee maanden geleden en nog steeds heeft er zich geen koper gemeld.