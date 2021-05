Ondanks pijnlijke scheiding slagen Joris (40) en Wendy (37) erin om als ouders een goed team te vormen, zelfs met pluspapa Ward (40) erbij: “Onze zoon zal nooit tussen ons moeten kiezen”

Zo pakken Cindy (43) en Tim (47) de opvoeding van hun twee sportieve zonen aan: “Spelen gaat vóór alles, ook het huishouden”

2 mei In de opvoeding die Cindy en Tim hun zonen geven, staan spel en sport centraal. Over de tafel lopen of springen in de zetel? Moet kunnen bij een spelletje. En avondeten gebeurt stipt om 17 uur zodat Vince en Ferre hun voetbaltraining halen. “We willen hun dromen niet in de weg staan.”