Ondanks beurswaarde van 557 miljard dollar: "Fondsenbeheerders twijfelen aan het rendementspotentieel van Tesla"

Tesla pionierde al in 2003 met de productie van elektrische auto’s. Ondertussen is de elektrisch aangedreven wagen uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van onze huidige en toekomstige mobiliteit. Dat legt Tesla geen windeieren. Het aandeel van de wagenfabrikant behaalde in 2020 een rendement van maar liefst 674%. Ter vergelijking: volgens Morningstar boekten achttien van de grootste autoproducenten vorig jaar samen een gemiddeld rendement van -4%. De totale beurswaarde van Tesla bedroeg op 19 mei 557 miljard dollar (456 miljard euro). Daarmee laat het andere grootspelers als Volkswagen en General Motors, die veel meer auto’s van de band laten rollen, ruimschoots achter zich.

Amper aanwezig in beleggingsfondsen

Het is dan ook opmerkelijk dat fondsenbeheerders Tesla niet massaal in hun beleggingsfondsen opnemen. In de categorie ‘grote bedrijven’ – in vaktermen ‘Large Caps’ – houden amper 179 van de 1.677 fondsen die Morningstar analyseert Tesla in hun portefeuille. Zelfs bij de fondsen die gericht zijn op groei gaat het om amper 27 van de 449 fondsen. Bovendien blijft het gewicht van Tesla binnen die fondsen doorgaans vrij beperkt.

Toekomstig rendement ingeprijsd?

Volgens Morningstar wijst dat erop dat fondsenbeheerders twijfelen aan het rendementspotentieel van Tesla. Analisten gaan ervan uit dat de toekomstige groei van het bedrijf al in grote mate in de huidige beurskoers is ingeprijsd. Een bijkomende factor is dat Tesla vorig jaar pas voor het eerst een jaarwinst heeft geboekt en in 2020 ondanks een stevige groei nog altijd ‘slechts’ 499.500 auto’s van de hand deed. Ter vergelijking: de Japanse autobouwer Toyota klokte vorig jaar af op 7,86 miljoen. Niet onbelangrijk: Tesla verdient niet alleen geld met de verkoop van auto’s, maar ook met de verkoop van emissierechten aan producenten van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

Sterke maag nodig

Een bijkomende factor die fondsenbeheerders meenemen is de hoge volatiliteit van het Tesla-aandeel. Het zakenblad Forbes becijferde dat in maart op vijf weken tijd 305 miljard dollar (256 miljard euro) aan Tesla-beurswaarde verdampte. Ondertussen veerde het aantal 30% op, om nadien 24% terug te vallen. Bovendien zorgt het soms bizarre tweetgedrag van Elon Musk voor plotse koerswijzigingen. Beleggen in Tesla vergt dus een sterke maag, terwijl fondsenbeheerders en hun klanten niet altijd een even groot risicoappetijt tonen.

Wat brengt de toekomst voor het Tesla-aandeel?

De grote vraag blijft natuurlijk hoe Tesla zich positioneert binnen een automarkt waarin de elektrische auto tot een standaard uitgroeit. De autobouwer beschikt omwille van zijn roots over een technologisch voordeel en beheerst zelf de hele waardeketen, inclusief de batterijen en laadinfrastructuur. Maar ook de concurrentie zit niet stil. De toekomst moet uitwijzen of de hoge beurskoers de realiteit weerspiegelt, of dat vooral speculatie het Tesla-aandeel kunstmatig de hoogte in heeft geduwd. Bovendien beschouwen veel experts Tesla eerder als een technologieaandeel dan een autoaandeel – en laat de huidige oplopende inflatie net de techbeleggingen onder druk zetten.

