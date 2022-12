“Ondanks alle cowboyverhalen is een coloscopie totaal niet pijnlijk”: specialist legt uit wat (preventief) darmonderzoek precies inhoudt

Bij het woord ‘coloscopie’ breekt bij de meeste mensen het angstzweet uit. Want zo’n darmonderzoek waarbij met een camera via de aars in de darmen wordt gekeken, klinkt behoorlijk eng. “Toch is dit dankzij een lichte verdoving helemaal niet pijnlijk. Alleen de voorbereiding is misschien een beetje vervelend, maar ook niet meer dan dat”, zegt maag- en darmspecialist Luc Colemont, die alle feiten over de coloscopie op een rijtje zet.