Onbeperkt internet voor 32 euro per maand: dit betaal je voor de goedkoopste telecomabonnementen

MijntelcoSmartphones en het internet zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Toch heeft niet iedereen nood aan onbeperkt bellen, sms’en of surfen. Veel betalen voor een abonnement is daarom geen must. Te veel betalen al helemaal niet. Welke basisformules zijn er en wat krijg je daarvoor in de plaats? Mijntelco zocht het uit.

Onbeperkt internet, onbeperkt mobiele data, fiber, razendsnel surfen: de telecombedrijven gebruiken de termen meer dan ooit. Maar hebben we dat allemaal wel nodig? Meer betekent vaak ook duurder. Dat terwijl je als lage verbruiker misschien net nood hebt aan ‘minder’. Providers bieden basisformules aan, maar daarbij moet je wel rekening houden met enkele beperkingen. Op voorhand inschatten hoeveel je verbruikt, is daarom aangewezen.

Telenet

Laat ons beginnen bij Telenet. Surfen op het strafste netwerk — zoals het bedrijf zelf verklaart — kan vanaf 30 euro per maand met Easy Internet. Daarvoor krijg je tot 150 GB volume en surf je aan een downloadsnelheid van 100 Mbps. Dat laatste is snel voor een basisformule.

Als we kijken naar de gsm-abonnementen, heb je bij Telenet twee keuzes. Ofwel start je aan 0 euro per maand en betaal je alles per verbruik, maar daar is de onzekere factor (te) groot. Voor een standaardabonnement betaal je 20 euro per maand. Daarvoor kan je onbeperkt bellen en sms’en en krijg je 3 GB mobiele data.

Base

Wie voor Base opteert, kan kiezen voor de combinatie internet plus tv. De formule Tadaam is gericht op mobiele gebruikers. Dat houdt in dat je via een mobiele modem die gebruikmaakt van het Base-netwerk verbinding kunt maken met het internet. Je kan die modem overal in België gebruiken en met je meenemen. Tadaam heeft ook een tv-aanbod, waarbij je meer dan 30 zenders kan streamen in HD.

Voor het standaardpakket betaal je 40 euro. De maximale surfsnelheid is beperkt tot 30 Mbps, terwijl die bij het premiumpakket (50 euro) 50 Mbps bedraagt. In beide pakketten kan je aan maximale snelheden tot 300 GB surfvolume per maand verbruiken. Overschrijd je de limiet, dan wordt je snelheid teruggeschroefd tot 5 Mbps.

Het goedkoopste gsm-tariefplan bij Base? 15 euro per maand. Daarvoor kan je onbeperkt bellen en sms’en en kan je 3 GB mobiele data verbruiken. Voor 20 euro per maand kan je al tot 8 GB verbruiken. Niet alle data opgebruikt? Base zet je ongebruikte data gewoon over naar volgende maand. Elke eerste 24 uur van de maand surf je bovendien helemaal gratis met mobiel internet.

Alles van hierboven combineren? Voor elke combinatie krijg je een pakketkorting van 5 euro per maand.

Proximus

Met Internet Start betalen Proximus-klanten 27,50 euro per maand om te surfen. Wat krijg je voor die basisformule in de plaats? 100 GB volume en surfen aan snelheden tot 50 Mbps. Die snelheid is perfect voor beperkt internetgebruik. Wie dubbel zo snel wil surfen met onbeperkt volume betaalt maandelijks 50,99 euro.

Bellen, sms’en en mobiel surfen doe je bij Proximus vanaf 15,99 euro. Daarvoor krijg je 120 belminuten en 2 GB mobiele data, maar kan je wél onbeperkt je favoriete app gebruiken. Je kan kiezen tussen WhatsApp, Facebook/Messenger, Snapchat, Instagram en Pinterest. De populairste formule bij Proximus is Mobilus M. Daarbij krijg je 10 GB mobiele data en kan je onbeperkt bellen, sms’en en je favoriete app gebruiken. Maandelijkse prijs? 26,99 euro.

Orange

Surfen bij Orange kan vanaf 40 euro per maand. Daarvoor krijg je onbeperkt internet aan een snelheid van 100 Mbps. Verder kan je voor 15 of 20 euro per maand kiezen voor een Home Flybox. Die is gelijkaardig aan de Tadaam van Base. Het verbruik is wel (zéér) beperkt. Voor 15 euro per maand krijg je 15 GB, voor 20 euro is dat 150 GB. Al is 100 GB sowieso voorzien tussen 18 en 6 uur.

Bellen doe je bij Orange vanaf 10 euro, 1,5 GB datavolume en 150 belminuten inbegrepen.

Prijsbrekers

Verder zijn er prijsbrekers zoals Scarlet. Surfen doe je er al vanaf 23 euro per maand. Let wel: het volume is dan beperkt tot 50 GB én je surft met een maximale snelheid van 30 Mbps. Voor 32 euro krijg je onbeperkt internet met een maximale snelheid van 50 Mbps.

Ook voor gsm-abonnementen mikt Scarlet op de laagste prijzen. De formules starten al vanaf 8 euro. Daarvoor krijg je 500 MB mobiele data, 300 belminuten en kun je onbeperkt sms’en. De formule is vooral aangewezen voor klanten die niet tot nauwelijks surfen met mobiel internet.

Bij die andere prijsbreker, Mobile Vikings, betaal je maandelijks 10 euro voor het basisabonnement. Als klant kan je dan 150 minuten bellen, onbeperkt sms’en en beschik je over 1,5 GB volume mobiele data.

