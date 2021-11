Oled, qled, mini-led of lcd: wat is de beste technologie voor je nieuwe tv?

Hardware InfoEén van de moeilijkste elektronicakeuzes betreft de vraag welk televisietoestel je in huis haalt. Je koopt een tv toch al snel voor (minstens) een decennium kijkplezier en daarnaast is er de vrij hoge prijs. De rist aan technologieën en mogelijkheden maakt het er niet gemakkelijker op. Tech-expert Frank Everaardt van Hardware.info legt uit waar de verschillen zitten en raadt voor elk type kijker een gepast model aan.

“Lcd is de technologie die je misschien nog wel kent van de polshorloges die digitaal het uur aangeven en waar je op een knopje moet drukken om de tijd in het donker af te lezen”, zegt Everaardt. “Veel televisies werken op dezelfde manier. Het beeld geeft zelf geen licht, maar erachter is verlichting aangebracht om een film of televisieprogramma te kunnen tonen. Vergelijk het met een lichtbak waarop een arts röntgenfoto’s bekijkt.”

Opgelet voor updates

“Lcd, qled en mini-led maken allemaal gebruik van bovenstaande basistechniek”, legt de expert uit. “Een lcd-paneel ligt op een plaat die licht geeft. Een oled-scherm werkt anders: het geeft zelf licht zonder dat het langs achter wordt aangelicht. Het voordeel hiervan is dat zwart ook echt diepzwart is. Om die reden is de techniek voor liefhebbers van film noir heel interessant.”

“Let op bij de aanschaf van een nieuwe televisie”, waarschuwt Everaardt. “Niet alle fabrikanten van smart-tv’s bieden immers lang updates. Soms krijg je maar twee tot drie jaar updates, terwijl televisies gemiddeld zeven tot acht jaar actief dienstdoen. Een ander verschil is dat de grote fabrikanten veel investeren in de beeldverwerking, waardoor films en televisieprogramma’s er veel beter uitzien dankzij de slimme techniek die is geïntegreerd in de chips van de tv.”

Welke technologie (én bijhorend toestel) kies je best?

Lcd

Frank Everaardt: “Lcd is op dit moment relatief de goedkoopste technologie. Het voordeel is dat je voor redelijk weinig geld een grote televisie kunt aanschaffen. Het nadeel is dat de helderheid vaak minder is en ook de kleurweergave minder goed kan zijn dan bij de andere technieken. Bij lcd krijg je veel beeldcentimeters voor relatief weinig geld.”

Tip: Sony Bravia KD-75X81J – een grote en veelzijdige lcd

Deze enorme televisie met een doorsnede van bijna twee meter wordt geleverd met Android TV, wat betekent dat je kunt beschikken over veel verschillende apps. De beeldkwaliteit is goed te noemen voor een televisie op basis van lcd.

Volledig scherm Sony Bravia KD-75X81J © Hardware.info

Oled

“De oled-technologie kent een grote schare liefhebbers. Televisies die voorzien zijn van deze techniek kennen een uitstekende zwartweergave, maar willen nog weleens een beetje glanzen. Dankzij deze goede glansweergave komen kleuren prima tot uiting.”

Tip: LG OLED55C16LA – gamen in 120Hz

Eén van de aantrekkelijkste oled-televisies is dit toestel van LG. Het is voorzien van het eigen webOS-besturingssysteem, dat zeer gebruiksvriendelijk is. Doordat dit model ook 120Hz ondersteunt, is het eveneens zeer geschikt om mee te gamen.

Volledig scherm LG OLED55C16LA © Hardware.info

Qled

Qled is een tegenhanger van oled, die vooral door Samsung wordt gepromoot. Het voordeel van de techniek is dat het minder reflectie kent dan oled en er meer kleuren kunnen worden weergegeven.

Tip: Samsung QE55Q60T

Met deze televisie haal je een toestel in huis met HDR-ondersteuning. Samsung maakt gebruik van zijn eigen Tizen-besturingssysteem. Het bedrijf biedt lang ondersteuning voor deze software en zorgt zelfs bij oude tv’s voor regelmatige veiligheidsupdates.

Volledig scherm Samsung QE55Q60T © Hardware.info

Mini-led

De nieuwste technologie is mini-led. Hierbij wordt gebruikgemaakt van lcd-achtige technieken, waarachter een groot aantal kleine leds zijn geplaatst. Zo kan de televisie enorm veel licht weergeven. Dat is vooral handig als je met de gordijnen open overdag televisie wil kijken. Denk aan bijvoorbeeld de Tour de France of het spelen van een game. Heb je een huis met grote raampartijen, dan is dit dé techniek om in huis te hebben.

Tip: Samsung QE75QN900ATXXN

Dit is min of meer een televisie van de toekomst. Het toestel is voorzien van een 8K-paneel, met veel meer pixels dan de standaard 4K-televisies van dit moment. Het grotere aantal pixels zorgt voor meer detail en dat merk je als je een grote televisie van nabij bekijkt. Wil je een grote tv, dan is dit één van de begeerlijkste modellen. Dankzij de mini-led-techniek die Samsung neo qled noemt, beschik je over zeer helder beeld, waarmee je moeiteloos ook overdag kunt kijken. De tv biedt verder veel smartfunctionaliteit.

Volledig scherm Samsung QE75QN900A © Hardware.info

