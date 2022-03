Oh nee, een wrat! Zo raak je ervan verlost volgens de dermatoloog: “Pruts er niet aan, ze zijn besmettelijk”

Dit is duurste gemeente van het land om apparte­ment te kopen: check hier prijzen in jouw regio

Met een gemiddelde van 547.133 euro was Knokke-Heist vorig jaar alweer de duurste gemeente van het land om een appartement te kopen. In Deinze stegen de prijzen dan weer met meer dan 65 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van notaris.be. We verwerkten ze in onze HLN-Woonwijzer, zodat je zelf kunt bekijken hoeveel een flat in jouw gemeente kostte.

2 maart