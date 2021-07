Obligatiefondsen kennen snelste groei op fondsenmarkt: waarom zijn ze zo populair?

SparenDe terugval van de Belgische fondsensector tijdens het eerste kwartaal van 2020, was tegen de jaarwisseling alweer volledig uitgevlakt. Opmerkelijk is dat obligatiefondsen de procentueel sterkste groei toonden. Maar wat is een obligatiefonds en welk rendement en risico gaan ermee gepaard? Spaargids.be zet de feiten op een rij.

De stijging van de Belgische fondsenmarkt in het najaar van 2020 valt volgens bankenkoepel Febelfin voor 60% toe te schrijven aan het aanhoudende herstel van de financiële markten. Nieuwe intekeningen vertegenwoordigen de resterende 40%. Aandelen groeiden het sterkst in absolute cijfers, met een progressie van 5,3 miljard euro, gevolgd door gemengde fondsen. Maar de grootste procentuele groei vinden we terug bij de obligatiefondsen, met een toename van 9,8%.

Wat is een obligatiefonds?

Een obligatie is geld dat een overheid of een bedrijf bij jou leent. In ruil voor het uitlenen ontvang je een vergoeding in de vorm van rente. Op de eindvervaldag heb je recht op de terugbetaling van het geleende geld. Een obligatiefonds belegt gespreid in een brede selectie van obligaties van verschillende uitgevers, zodat het risico van het fonds automatisch gespreid is.

Secundaire markt

Er bestaat ook een markt waar je obligaties en obligatiefondsen kunt kopen of verkopen aan een duurdere of goedkopere prijs. Of de waarde van een obligatiefonds stijgt of daalt, hangt sterk af van de marktrente: wanneer de rente stijgt, daalt de koers en vice versa. Bij een stijgende rente zal de verkoper van een obligatie zijn prijs dus moeten laten zakken om die nog verkocht te krijgen.

Welk rendement bieden obligatiefondsen?

Een obligatiefonds is in tegenstelling tot een aandelenfonds niet rechtstreeks gelinkt aan beursprestaties. De optelsom van de koerswaarden van obligaties en de rentebetalingen bepalen het rendement van een obligatiefonds. De voorbije jaren leverde dat doorgaans een gunstige balans op: door de lage marktrentes stegen de obligatiekoersen. Al bestaat er uiteraard ook een reële kans dat die marktrentes binnen afzienbare tijd opnieuw stijgen.

Risico- en opbrengstindicator

Ratingbureaus kennen obligatiefondsen een risico- en opbrengstwaarde toe. Zoals dat met alle beleggingsfondsen het geval is, luidt de regel: hoe hoger het risico, hoe hoger het potentiële rendement. Al geldt het omgekeerde uiteraard ook. Wie belegt in obligatiefondsen in vreemde munten, boekt ook winst of verlies door wisselkoersschommelingen.

Beste van de klas: +7,16% jaarlijks

Fondsenanalist Morningstar publiceerde begin dit jaar een overzicht van de vijf best presterende obligatiefondsen van de voorbije tien jaar. Het gemiddelde jaarlijkse rendement bevond zich tussen 6,56 en 7,16%. Al spreekt voor zich dat lang niet alle obligatiefondsen op de markt zelfs maar in de buurt van dergelijke percentages komen. Zelfs een negatief rendement is mogelijk, al bent u door de spreiding over verschillende bedrijfs- of overheidsobligaties minder blootgesteld aan de grillen van één partij.

Welke kosten betaal je bij een obligatiefonds?

Je betaalt een instapvergoeding bij de bank. Die bedraagt bij grootbanken ongeveer 3%. De bank rekent je doorgaans ook nog lopende kosten aan, die sterk variëren afhankelijk van het product en de uitgever. Daarnaast geldt nog een roerende voorheffing op de meerwaarde van 30%. De Standaard becijferde eerder al dat op langere termijn een vijfde tot een kwart van je rendement opgaat aan kosten.

