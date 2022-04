Nyck (35) en Sofie (32) leiden een druk leven als zelfstandigen: “Toen we de kinderen voor het eerst naar de crèche brachten, waren ze amper 3 dagen oud”

Ook dol op die betoveren­de boshyacin­ten? Zo maak je van je tuin een beetje Hallerbos

De allereerste boshyacinten staan volop in bloei. Wie ooit in deze periode door het Hallerbos wandelde, vergeet het beeld en de geur van die zee van blauwe klokjes nooit meer. Maar wist je dat je ze ook in je eigen tuin kunt planten? Onze tuinexperte Laurence Machiels legt uit waar je rekening mee moet houden.

15 april