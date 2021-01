Nu regen opslaan om deze zomer te besparen op je waterfactuur? Experts belichten de mogelijkheden

“Mensen die zwembad hebben gevuld met leidingwa­ter, zullen verbaasd opkijken als ze waterreke­ning gepresen­teerd krijgen”

21 augustus Hoe komt het dat je waterfactuur met 155 procent kan stijgen terwijl je waterverbruik “maar” met 100% omhoog is gegaan? Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel, ziet in deze afrekening heel wat andere factoren meespelen, maar raadt sowieso aan om zeker eens stil te staan bij de kostprijs van je consumptie. “Want voor water bestaan er twee tarieven, en de prijsverschillen per regio kunnen aanzienlijk zijn.” Met welke bijkomende kosten moet je dan rekening houden?