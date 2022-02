Nu een villa, straks drie appartementen? Sofie (41) en Rudy (42) bieden hun kinderen een manier om betaalbaar te wonen

BINNENKIJ­KER. De herenwo­ning van Wouter (36) biedt 370 m² aan glorie: "Al was die zoek door de eerdere verbouwin­gen toen we het huis kochten”

Elke week bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt een bijzonder huis. In de 19de-eeuwse herenwoning van Wouter en Maxim in het centrum van Izegem gaan oude en hedendaagse glorie hand in hand. “Op zolder vonden we twee deuren met glas-in-lood-ramen, de tekeningen zijn prachtig.”

