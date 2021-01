Nu een reis boeken voor deze zomer of wachten op lastminutes? Onze reisexpert bekijkt promo's en garanties: “Grote kortingen vaak geldig tot 2023"

Ook in de belangrijkste boekingsperiode van het jaar blijft corona het nieuws domineren. En dus pakken reisorganisaties uit met vroegboekkortingen en garanties om klanten te overtuigen nu toch al die zomerreis vast te leggen. Soms geldt het aanbod zelfs tot in 2022. Onze reisexpert Johan Lambrechts pikt er enkele opvallende aanbiedingen uit en checkt de garanties mocht er in de tweede jaarhelft nog een negatief reisadvies of -verbod gelden.