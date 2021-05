Nu de waarde van bitcoin zo fel schommelt: onze geldexpert Geert Noels legt uit waarom hij al dan niet zou investeren in cryptomunten

Nadat bitcoin een bloedrode dag beleefde en tegen de avond weer helemaal opleefde, buigt onze geldexpert Geert Noels zich over de cryptomunt en legt hij uit wat je moet weten alvorens er geld in te investeren. “Bitcoin steekt enorm goed in elkaar. Het is een hoogtechnologisch geperfectioneerd Ponzi-schema. Het kan dus nog decennia stijgen in waarde terwijl het intrinsiek niets waard is.”