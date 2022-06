Nu artsen waarschuwen voor knoopbatterijen: dit moet je doen als je kind aan het stikken is

• Blijf in de buurt als je kind eet of speelt. Dan zie je waar het mee bezig is en kun je ook makkelijk ingrijpen als het iets ‘gevaarlijks’ doet.

• Ruim op als er kleine kinderen in je huis komen. Legoblokjes, platte batterijen, dobbelstenen... Ze zijn niet bedoeld voor peuterhandjes.

• Respecteer het leeftijdsadvies op de verpakking van speelgoed. Als er kleinere onderdelen bij zitten, dan staat er vaak ‘niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar’ op. Hou je daaraan.

• Let extra goed op rond de leeftijd van 1 jaar. Rond hun eerste verjaardag ontwikkelen kinderen de pincetgreep en rapen ze elk kruimeltje, stofje of ander dingetje van de grond.

• Ken je kind. Het ene kind houdt al sneller op met dingen in de mond steken dan het andere. Het ene kind zal ook beter brokjes kunnen kauwen dan het andere. Een algemene richtlijn geven over wat wanneer toegelaten is, is dus moeilijk. Als ouder moet je vooral de ontwikkeling van je kind volgen.

• Volg het advies van Kind en Gezin als het over voeding gaat. Vaste voeding introduceer je ten vroegste vanaf 4 maanden. Boterhammen en brokjes in de groentepap kunnen vanaf 8 maanden.

• Geef zeker geen nootjes aan kinderen jonger dan 4 jaar.