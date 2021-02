Nooit meer overwerken en geen enkele deadline missen? Het kan dankzij goed timemanagement

Tijd om te plannen

Het toverwoord voor goed timemanagement is structuur. Met behulp van een strakke planning pas je al je taken naadloos in je werkdag in. Vooral wie neigt naar perfectionisme of snel afgeleid is, spendeert zonder draaiboek al snel onnodig veel tijd aan dat ene lastige rapport of die belangrijke mail. Andere zaken raken achterop, waardoor overwerk soms de enige oplossing lijkt. Wil je echter niet binnen de kortste keren met een burn-out kampen, dan vermijd je overuren best. Bepaal daarentegen voor elke werkdag hoelang je aan iedere taak zal spenderen, en rond af wanneer de voorziene tijd is verstreken zonder je verder blind te staren op details. Vergeet ook niet de nodige tijd uit te trekken voor het opstellen van je dag- en/of weekplanning.

Lat verlagen

Het is zeker niet de bedoeling dat je elk uur vol boekt. Een goede planning is in de eerste plaats realistisch, zodat je alles kan uitvoeren binnen de vooropgestelde termijnen. Op schema blijven geeft voldoening en minimaliseert stress, dus een planning mag zeker geen bron van frustratie worden. Daarom is het belangrijk voldoende marge te nemen voor je opdrachten. Je moet immers rekening houden met onvoorziene omstandigheden die een taak kunnen doen uitlopen, bijvoorbeeld wanneer er iemand niet meteen bereikbaar is. Voorzie dus enige ruimte tussen je taken in om komaf te maken met onverwachte obstakels. Vergeet trouwens ook niet om doorheen je werkdag af en toe een pauze in te plannen.

Prioriteiten

Er kan zich ook onverwacht dringend werk aandienen. Om in zulke omstandigheden het hoofd koel te houden is enige flexibiliteit cruciaal. Hiervoor dien je je prioriteiten goed te kennen. Geef aan welke opdrachten je absoluut moet afwerken en welke taken je zo nodig naar een ander moment kan verschuiven. De prioritaire taken, waaronder ook bijvoorbeeld afspraken met klanten, noteer je in je agenda, terwijl je voor het overige werk een takenlijst opstelt die je kan afvinken. Komt er bijvoorbeeld een dringende vraag van een klant die meteen aandacht vereist of loopt er een meeting uit, kan je een van de taken op deze lijst naar een later moment verzetten.

Is jouw werk-privéleven in balans? Doe hier de test!

Half uurtje mailen

Onderscheid maken tussen dringend en minder urgent werk is belangrijk voor succesvol timemanagement. Om te vermijden dat zaken die gerust kunnen wachten je dag opslokken, sluit je beter je mailbox wanneer je werkt aan andere taken. Schakel ook pushberichten en andere vormen van afleiding zo veel mogelijk uit. Plan verspreid over de dag enkele tijdsblokken in waarin je wel naar je mails kijkt en ze beantwoordt. Je kan daar ook afspraken over maken met je leidinggevende en je collega’s, en hen vragen om je te bellen voor zaken die echt niet kunnen wachten.

Vriendelijk bedankt

Wil je jezelf stress besparen? Dan zal je ook ‘nee’ moeten leren zeggen. Uiteraard kan je wel eens iemand uit de nood helpen, maar dit mag niet ten koste van jezelf gaan. Spring enkel in de bres als je voldoende ruimte hebt in je planning. Heb je genoeg aan je eigen werk, bedank dan beleefd. Gaat het om een hoogdringende situatie, bekijk dan of je collega, wanneer het acute probleem van de baan, is in ruil een taak van jou kan overnemen.

De combinatie van meer thuiswerk en onzekerheid over de toekomst, zal misschien ook tot meer stress en meer burn-outs leiden, vrezen de experts. In onze praktische e-gids rond burn-out lees je wat je kan doen als je kopje-onder dreigt te gaan.

Lees ook: