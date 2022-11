Nooit meer een wekker zetten? Zo slaap je op de automatische piloot

PORTRET. Nick Bril is Chef van het jaar 2023: wat maakt de The Jane-kok zo goed? “We zijn levendiger en energieker dan andere restau­rants op ons niveau”

De Nederlandse chef Nick Bril van restaurant The Jane (**) in Antwerpen is door Gault&Millau uitgeroepen tot Chef van het Jaar 2023. Samen met de titel krijgt hij een score van 18,5/20. Eerder dit jaar dook hij ook al hoger dan Hof van Cleve (***) op in de lijst van ‘The World’s 50 Best Restaurants’. Heeft de breuk met Sergio Herman in 2021 iets te maken met het nog grotere succes? We spraken de chef over de overwinning. “Hiervoor kom ik met plezier vroeger terug van vakantie.”

17:48